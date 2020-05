Eltern könnten gegen Teil-Öffnung klagen

Kiel

Eine solche Klage wegen einer Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ist nach Darstellung der Elternvertreter bereits am Hessischen Verwaltungsgericht in Kassel anhängig. In Schleswig-Holstein könnte Ähnliches drohen, weil Erstklässler erst einmal nicht zur Schule dürften: „Und das, obwohl sie am meisten vom Unterricht in Schulen profitieren“, erklärte der Landesvorsitzende der Elternvertreter, Volker Nötzold, in einem Positionspapier an die Bildungspolitiker im Landeshaus.

Nötzold kann sich eine oder sogar mehrere Klagen aus Schleswig-Holstein „sehr gut vorstellen“, sollten die Verwaltungsrichter eine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes erkennen. Schließlich werde aus Sicht des Landeselternbeirates (LEB) gegen diesen Grundsatz auch im Norden verstoßen.

Landeselternbeirat: Eltern als „Hilfspädagogen ausgenutzt“

Erstklässler hätten es im Homeschooling ungleich schwerer als ihre Mitschüler der vierten Klasse. Denn die Betreuung jüngerer Kindern durch ihre Eltern bei in der Regel nur kopierten Aufgaben aus Schulbüchern, Arbeitsbögen oder Workbooks sei deutlich aufwendiger. „Ein Unterricht im didaktischen Sinne findet zu Hause nicht statt“, klagte Nötzold auf Nachfrage von KN-online. Vielmehr würden Eltern als „Hilfspädagogen ausgenutzt“.

Das „hilfspädagogische Geschick“ von Eltern sei aber sehr unterschiedlich, ebenso wie ihre zeitliche Verfügbarkeit. Damit gehe die Schere der Bildungsgerechtigkeit weiter auseinander. Betroffen seien insbesondere Kinder aus Familien mit prekärer Beschäftigung der Eltern. Nötzold: „ Grundschulen und Förderzentren sind aber nicht nur Orte der Bildungsvermittlung, sondern auch der Betreuung - und dies nicht nur für Kinder von Eltern in sogenannten krisenrelevanten Berufen.“

Umfrage offenbart Druck in den Familien

Wie groß der Druck ist, zeige eine aktuelle Umfrage des LEB, an der sich rund 2500 Familien beteiligt hätten. Auf die Frage nach ihrer Belastung durch den Wegfall der offenen Ganztagsbetreuung an Schulen antworteten 41 Prozent, dieser Ausfall könne „nur mit Schwierigkeiten“ aufgefangen werden, sechs Prozent antworteten sogar, das gelinge ohne Ausweitung der Notbetreuung auch für ihre Kinder „gar nicht“. Sechs Prozent hatten hingegen „keine Probleme“, bei 43 Prozent könnten diese „gut aufgefangen“ werden.

Ein ähnliches Bild zeigte sich bei der Frage, inwieweit der Wegfall der Betreuungs-Verlässlichkeit an den Grundschulen zu Problemen führt: 36 Prozent konnten diese nur „mit Schwierigkeiten“ bewältigen, fünf Prozent „gar nicht“, 43 Prozent hingegen konnten Probleme „gut auffangen“, 16 Prozent hatten offenbar gar keine.

Schulleiter sind im Zwiespalt

Grundschulleiter können Eltern und ihre Interessenvertretung - zumindest in Teilen - zwar verstehen, melden aber auch Bedenken an. „Ich bin zwar ebenfalls der Meinung, dass Erstklässler schnell wieder in die Schulen zurückkommen sollten“, erklärt zum Beispiel die Leiterin der Kieler Goethe-Grundschule, Martina Holst. Andererseits könnten sich gerade die Kleinsten oft aber am wenigsten an Hygiene- und Abstandsregeln halten. „Bei allem Verständnis für die Eltern macht das eine Rückkehr der Erstklässler problematisch.“

„Argumente dafür, aber auch dagegen“, sieht Christian Bornhalm, Leiter der Kieler Klaus-Groth-Grund- und Gemeinschaftsschule. Man müsse sich zwar schon jetzt Gedanken darüber machen, wann und wie Erstklässler möglichst zügig wieder in die Schulen kommen könnten. „Im Grundsatz halte ich aber die Linie des Bildungsministeriums für richtig, erst mal Klassenstufen vor Abschlussprüfungen oder Schulübergängen zuzulassen.“

Lob an die Stadt für Umsetzung des Hygienekonzeptes

Unter dem Strich dominiert bei Schulleitern die Freude über die Sorge möglicherweise nicht ausreichender Vorkehrungen. „So viele Schilder mit Hinweisen oder auch mal mit freundlichen Aufmunterungen habe ich an meiner Schule noch nie gesehen“, wunderte sich Christian Bornhalm über den Eifer seiner Kollegen. Schulleiterin Martina Holst ergänzt: „Dickes Lob an die Stadt für die Zusammenarbeit bei der Umsetzung des Hygienekonzeptes mit ausreichend Seife und Desinfektionsmittel.“

Auch an der Grundschule Schilksee überwiegt die Freude über das Ende der kinderlosen Zeit. „Jetzt können wir unsere Schüler gut ins Leben zurückholen, alle entsprechenden Vorkehrungen sind getroffen“, berichtete Schulleiterin Susanne Raimund. Zu diesen Vorkehrungen gehört - wie an fast allen Grundschulen auch - die Aufteilung vierter Klassen auf mehrere Räume, um die Abstandsregeln einzuhalten. Ebenfalls dazu gehören Bodenmarkierungen, um Abstände sichtbar zu machen oder Flatterbänder, die die Laufwege markieren.

„Endlich wieder Kinder im Haus“ zu haben, ist für Martina Holst mittlerweile etwas Besonderes geworden. In den vergangenen Wochen mussten sie und ihre Kollegen coronabedingt auch andere berufliche Rollen spielen: zum Beispiel Digitalfachleute beim Homeschooling oder Betreuer in den Notgruppen. „Aber jetzt dürfen wir wieder das sein, was wir in Wahrheit sind und gerne machen: als Lehrer mit Kindern arbeiten.“

