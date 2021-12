Kiel

Die Kieler Uni-Klinik hat mit Landeshilfe eine Frauenmilchbank eingerichtet. Mit der Spenderinnen-Milch sollen jährlich bis zu 50 Super-Frühchen (unter 1500 Gramm) versorgt werden, deren Mütter keine oder nicht genügend Milch produzieren. Laut UKSH fördert das Land auch die Gründung einer Frauenmilchbank an der Uni-Klinik Lübeck.

„Die erste Muttermilch lagert bereits in der Bank des UKSH in Kiel“, sagte Oberärztin Ann Carolin Longardt. Die Frühchen-Spezialistin hatte die Gründung der Bank in Kiel vorangetrieben. Ab jetzt könnten Frühchen noch besser versorgt werden, so Longardt. „Studien zeigen, dass Frühgeborene, die Muttermilch erhalten, weniger Darmentzündungen bekommen und besser gedeihen.“

Milchspenden am UKSH können in der Frauenmilchbank tiefgefroren werden

Die gespendete Milch stammt laut UKSH von Müttern, deren Kinder selbst in den Kliniken für Kinder- und Jugendmedizin behandelt werden oder wurden. Wenn die Frauen einverstanden seien, werde die Milch, die ihr eigenes Kind nicht brauche, tiefgefroren in der Frauenmilchbank vorgehalten. „Vorab wird der Gesundheitszustand der Spenderinnen geprüft, die gespendete Milch untersucht und vor der Gabe an das Kind pasteurisiert (hocherhitzt).“ Natürlich werde auch die Einwilligung der Eltern der Frühgeborenen eingeholt.

Lesen Sie auch Spinale Muskelatrophie: Darum ist die Krankheit jetzt Teil des Neugeborenenscreenings

Das Land fördert die Spezialbanken für Frühchen mit jeweils bis zu 50 000 Euro im Jahr. Das zuständige Sozialministerium will neben Kiel und Lübeck einen weiteren Standort fördern, ließ aber offen, ob Itzehoe, Heide oder Flensburg Geld erhalten.

Von Ulf Christen