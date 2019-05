Pinneberg

Gegen 10.25 Uhr war ein 39-jähriger Hamburger mit seinem Mercedes Vito auf der Autobahn 23 in Richtung Norden unterwegs. Kurz vor der Abfahrt Pinneberg-Mitte krachte in Höhe einer Fußgängerbrücke ein bislang unbekannter Gegenstand in seine Frontscheibe und hinterließ einen Schaden. Der Fahrer blieb unverletzt und steuerte unmittelbar eine Polizeiwache an.

Welcher Gegenstand auf den Autofahrer geworfen wurde, ist bisher unbekannt

Die Fußgängerbrücke verbindet die Straßen Oberer Ehmschen und Ehmschen. Eine sofort veranlasste Nahbereichsfahndung durch die Polizei blieb ergebnislos.

Derzeit ist unbekannt, was für ein Gegenstand gegen die Frontscheibe geprallt ist. Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein Stein, den ein Auto vor dem getroffenen Fahrzeug aufgewirbelt haben könnte, als Ursache für die Beschädigung auszuschließen.

Aufgrund des Gefahrenpotentials des beschriebenen Handelns bewerten die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg die Tat als versuchtes Tötungsdelikt. Darüber hinaus besteht der Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Ermittler suchen Zeugen, die an der Autobahn 23 etwas Verdächtiges gesehen haben

Die Ermittler suchen Zeugen, die ab 10 Uhr im Bereich der Fußgängerbrücke verdächtige Personen bemerkt haben oder denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 04101 2020 entgegen.