Anfeindungen gegen Juden nehmen im Alltag zu

„Obwohl es in Schleswig-Holstein bisher keine direkten Angriffe auf Juden und jüdische Einrichtungen gab wie in diversen deutschen Großstädten, machen sich viele Juden große Sorgen, weil die allgemeine Stimmung sich deutlich verschlechtert hat."

Im Gespräch mit KN-online berichten Wolodarski und die Geschäftsführerin der Jüdischen Gemeinschaft, Viktoria Ladyshenski, von Unverständnis, Intoleranz und einem Antisemitismus, „der viele Sphären unseres Lebens betrifft“.

So habe ein junger Schüler in der Klasse von seiner jüdischen Familie erzählt. Am nächsten Tag hätten Mitschüler ihn gemobbt und behauptet, er stinke, beklagt Ladyshenski. „Die Lehrerin hat ihn nicht verteidigt.“ Ein anderer jüdischer Schüler sollte vor der Klasse die Nahost-Politik Israels rechtfertigen.

Jüdische Gemeinschaft verschickt Briefe in neutralen Umschlägen

Auf den Alltags-Antisemitismus hat auch die Jüdische Gemeinschaft mit knapp 1200 Mitgliedern in Lübeck, Flensburg und in der Kiel-Region reagiert. Sie verschickt Mitteilungen inzwischen in „neutralen“ Umschlägen. Ladyshenski: „Darum haben uns einige Mitglieder gebeten, damit ihre Nachbarn nicht mitbekommen, dass sie Juden sind.“ Auch in Krankenhäusern und bei Arbeitgebern würden sich Juden vorsichtshalber nicht outen. „Man weiß ja nie wie der andere reagiert.“

Wolodarski berichtet, das viele Jüdinnen ihre Davidstern-Kette nicht mehr offen tragen. „Sie befürchten, angefeindet zu werden.“ Ladyshenski erinnert sich noch gut an die „bösen Blicke“, die sie am Bahnhof wegen einer Plastiktüte mit einem hebräischen Schriftzug erhielt. „Ich bin kein Sensibelchen, mir war aber wirklich nicht wohl.“

Ladyshenski: Grenze des Sagbaren verschiebt sich immer weiter

Mehr als besorgt sind Wolodarski und Ladyshenski, „weil Juden-Hass und Rechtsextremismus immer lauter würden". Darüber hinaus wachse in linksliberalen Kreisen eine pauschale und bewusst einseitige „Israel-Kritik“, die nichts anderes sei als getarnter Antisemitismus.

„Die Grenze des Sagbaren verschiebt sich immer weiter“, warnt Ladyshenski. Empört ist sie etwa über Impfgegner, die mit gelbem Stern den Holocaust relativierten oder sich mit KZ-Insassen verglichen.

Kampf gegen Antisemitismus in Schleswig-Holstein: Das tut die Jüdische Gemeinde

Im Kampf gegen Antisemitismus hofft Wolodarski auf seine Mitbürgerinnen und Mitbürger in Schleswig-Holstein. „Die Geschichte lehrt uns, dass alles davon abhängt, wie die Mehrheit der Gesellschaft auf antisemitische Vorfälle reagiert.“

Wenn die bisher schweigende Mitte laut werde, „merken die Extremisten, dass sie im Abseits stehen“. Die Jüdische Gemeinde Kiel und Region setzt daher bewusst auf Öffenlichkeits- und Bildungsarbeit, um Vorurteile abzubauen.

