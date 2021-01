Kiel

Angeln? Bei diesem Wetter? Wer immer diese Idee hatte, muss verrückt gewesen sein. Der Regen fällt fast waagerecht. Es ist lausig kalt. Doch Termin ist Termin. Wir wollen wissen, warum nur so wenig Frauen angeln.

Von den insgesamt 40 518 Mitgliedern in den schleswig-holsteinischen Angelvereinen des Landessportfischerverbandes sind 1884 weiblich. Das sind lediglich 4,65 Prozent. Heute treffen wir Tanja Jeworowski. Die 34-jährige Kielerin angelt, seit sie denken kann. Auf Instagram werden ihre Angelfotos samt tollen Fängen hundertfach geklickt.

Am Leuchtturm von Bülk im Kreis Rendsburg-Eckernförde kurz hinter Strande wartet Tanja Jeworowski bereits vor ihrem von einer Schlammkruste bedeckten Land Rover Defender. Der Wagen sieht so aus, wie man sich ihr Leben vorstellt: immer mitten in der Natur. Kein Weg scheint zu weit, um an den dicksten Fisch zu kommen. Als uns eine Windböe erfasst und die Regentropfen ins Gesicht peitschen, glaubt man den ersten Grund zu kennen, warum Frauen nicht angeln: Wer will bei so einem Wetter freiwillig raus?

Tanja Jeworowski aus Kiel ist Fliegenfischerin

Aber: Echte Norddeutsche erschüttert nichts. Sagt zumindest Tanja Jeworowski und schnappt sich ihre Fliegenrute. Los geht’s. Zuvor haben wir von Achim Stahl (58) eine Wathose geliehen bekommen. Der Mann betreibt den Shop „Serious Flyfishing“ für Fliegenfischer in Kiel. Erst im vergangenen Sommer hat er Tanja Jeworowski in die Kunst des Fliegenfischens eingeweiht. Seitdem ist sie restlos begeistert von der „eleganten Art“ des Fischens. Heute ist er mit von der Angelpartie.

Hinter der Bülker Huk ist es merklich windgeschützter. Vor einer Steinmole geht es hinein in die eiskalte Ostsee. Aber ganz entspannt ins tiefe Wasser zu gehen, ist nicht möglich. Überall liegen auf dem Meeresgrund glitschige Steine und Algenfelder. Ein falscher Schritt, und man geht baden. „Deshalb gehe ich gerne zu zweit angeln“, sagt Tanja Jeworowski grinsend. Zur Not könne dann der Angelbuddy eingreifen, falls man mal „absäuft“. Ihr Freund kommt dafür übrigens nicht infrage. Der angelt nicht.

Angeln boomt Angeln hat sein Klappstuhl-Image abgelegt und ist zum Outdoor-Erlebnis für manch gestressten Städter geworden. Aktiv im Wasser, im Naturschutz – und im Netz. Instagram-Account und Blog statt Anglerschirm und Hose im Camouflage-Look. Gerade im Bereich des Fliegenfischens kann man Unsummen für das Equipment ausgeben. Und das nicht nur für Fliegenrute und Rolle. Amerikanische Bekleidungshersteller wie Simms oder Patagonia entwerfen mittlerweile Mode auch für Frauen, mit anatomisch perfekter Passform und femininem Look; von der atmungsaktiven Wat-hose aus Goretex-Material bis zum luftigen Kapuzenshirt mit Sonnenschutzfaktor 50.

Angeln heißt auch: Ruhig sein und warten

Als uns das Wasser bis zur Hüfte steht, wird die Angel ausgeworfen. Tanja Jeworowski hebt die Rutenspitze in einer fließenden Bewegung an, bewegt sie geschickt vor und rückwärts Richtung Horizont. Jetzt wird klar, warum es von Vorteil ist, im Meer zu stehen: Dank des Abstands zum Strand können die Angelhaken nicht im Gesicht ahnungsloser Spaziergänger landen.

Dann wird es ruhig. Jetzt heißt es: warten. Leise plätschern die Wellen gegen die Wathose. Der Körper schaukelt im Wellentakt hin und her. Der Blick verliert sich am Horizont. In Gedanken taucht Brad Pitt auf, der 1992 sein Talent im Fliegenfischer-Film „Aus der Mitte entspringt ein Fluss“ zeigt.

Schriftsteller Ernest Hemingway und Queen Mum erscheinen, die beiden berühmtesten Fliegenfischer. Dann ist der Kopf plötzlich ganz leer, und eine unglaubliche Ruhe kehrt ein. Die kreischenden Möwen, der Wind und der Regen sind vergessen. Wir fühlen uns eins mit der Natur, voller Frieden und Glück.

Beim Angeln den Alltagsstress hinter sich lassen

Tanja Jeworowski wirft uns einen beseelten Blick zu. Verständigung ganz ohne Worte. Später erzählt sie, dass sie beim Angeln ihren Alltagsstress ausblenden kann. Als Erzieherin arbeitet sie in einer Jugendhilfe-Einrichtung. Ein Beruf, bei dem man täglich vor neue Herausforderungen gestellt wird. Mit der Angel in der Hand lässt sie all das hinter sich. Die Natur erdet sie. Hier findet sie ihre Mitte.

Die Angelleidenschaft erfasst sie schon ganz früh. Wann immer es geht, fahren ihre Eltern mit ihr und der Schwester raus zum Angeln. „Mit drei habe ich meinen ersten Zander gefangen“, erzählt sie. Mit zwölf macht sie in ihrem Heimatort Gettorf mit Freundinnen ihren Angelschein. „Da auch meine Mutter schon immer angelte, war mir nie bewusst, dass das eigentlich ein Männersport ist.“ Das merkt sie erst später. Und da ist es ihr egal.

Kieler Anglerin hat Respekt vor dem Tier: "Ich liebe Fisch"

„Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich als Frau anders behandelt werde“, sagt sie. „ Angler ist Angler.“ Und dann erzählt sie auch schon, dass jeder Fisch eine eigene Persönlichkeit und wie sehr sie Respekt vor dem Tier habe.

Sie erzählt von Schleswig-Holsteins wundervollen Flüssen und Seen, vom Dorschangeln und nächtlichen Touren am Nord-Ostsee-Kanal. Vom anschließenden Räuchern und der besten Zubereitung des Fangs – nur im Backofen mit Salz und Pfeffer oder als Fischburger mit selbst gemachter Honig-Senf-Soße. „Man merkt schon“, sagt sie lachend. „Ich liebe Fisch.“

Doch heute wird es nichts mit dem Fischmahl. Die Meerforelle beißt nicht. Nach eineinhalb Stunden rollt Tanja Jeworowski ihre Angelschnur wieder ein und geht an Land. Kurze Pause zum Aufwärmen.

Warum ist Angel ein Männersport ?

Auch Achim Stahl, der eine Steinmole weiter sein Glück versucht hat, steht noch mit leeren Händen da. Doch warum ist denn nun Angeln ein Männersport? Tanja Jeworowski zuckt mit den Schultern. Es gebe ja auch Männer, die reiten oder Ballett machen.

Achim Stahl sagt: „Die erste Hürde für Frauen ist ja beim Angeln schon oft das Aufspießen der Würmer und Maden.“ Dazu komme, dass man eine Fischereischeinprüfung ablegen muss, um überhaupt angeln zu dürfen.

Er hat aber auch festgestellt, dass Fliegenfischen sich immer mehr zum Trend entwickelt und auch Frauen anspricht. Ob es an den Ködern liegt? Die werden nämlich aus Federn, Fell und so allerlei anderem Zubehör kunstvoll selbst gestaltet – und sie sind weder schleimig noch bewegen sie sich.