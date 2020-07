Angler haben am Donnerstag um 9.30 Uhr an der Fischtreppe am Geesthachter Elbe-Stauwehr eine leblose Person im Wasser entdeckt und die Freiwillige Feuerwehr Geesthacht alarmiert. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich um den seit Sonntagmittag vermissten Kajakfahrer. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür noch nicht.