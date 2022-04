Ein Schlaganfall ist eine gefährliche Durchblutungsstörung im Gehirn. Doch aus Angst vor Corona ließen sich erneut weniger Patienten in Schleswig-Holstein auch im zweiten Pandemiejahr als Notfall im Krankenhaus behandeln. Das berichtet die Krankenkasse AOK. Diese Symptome weisen auf einen möglichen Hirninfarkt hin.

Einbruch bei Notfall-Behandlungen in SH hält an

Einbruch bei Notfall-Behandlungen in SH hält an

Kostenlos bis 18:06 Uhr Einbruch bei Notfall-Behandlungen in SH hält an

Von Rieke Beckwermert