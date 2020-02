Betrunken und mindestens doppelt so schnell wie erlaubt – so verschuldete im August 2018 ein Auszubildender (18) am Steuer des Geländewagens seines Vaters einen tödlichen Unfall in Schwentinental. Das Opfer („einer meiner besten Freunde“) saß auf der Rückbank des 300 PS starken SUV.