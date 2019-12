Angst vor Silvester: Immer mehr Tiere bekommen Psychopharmaka

Kiel

Erste Edeka-Supermärkte in Schleswig-Holstein verzichten auf den Verkauf von Feuerwerksartikeln – auch mit Blick auf die Tiere. „Jedes Tier reagiert sehr unterschiedlich auf die Knallerei“, erläutert Veterinär Rehder aus Preetz. Kleintiere wie Meerschweinchen und Reptilien seien weniger empfindlich, Hunde dafür umso mehr. „ Katzen verkriechen sich meistens einfach.“ Da jedoch oft schon in den Tagen um Silvester geböllert wird und Hunde nicht so lange drinnen bleiben können, sei es schwer, sie ganz von den Angst machenden Reizen fernzuhalten.

Mehr lesen: Angst vor Silvester: Mit Medikamenten oder im Tierhotel

Medikamente können die Geräuschwahrnehmung reduzieren

Früher wurden in solchen Fällen Beruhigungsmittel verabreicht. „Die haben die Tiere ,ausgeknockt’, die Geräusche haben sie aber trotzdem mitbekommen“, so der Veterinär. Die Folge: Die Tiere entwickelten noch mehr Angst.

Mehr lesen: Nein zu Feuerwerk spaltet das Netz

Heute würden Benzodiazepine, die auch als Psychopharmaka beim Menschen eingesetzt werden, verwendet. Darüber hinaus gebe es seit Kurzem weitere Medikamente, die die Geräuschwahrnehmung der Tiere reduzieren. „Die sind bisher allerdings nur bei Hunden zugelassen“, so Rehder. Der Vorteil: die Tiere haben weniger Angst, verbinden keine schlechten Erfahrungen mit Silvester und könnten dann im besten Fall in Zukunft auf Medikamente verzichten. Wichtig sei jedoch, dass die Therapie bereits einige Tage vor dem Jahreswechsel beginne, wenn der Hund noch entspannt sei.

Medikamente nur als letztes Mittel

Den Trend bestätigt die Kieler Tierärztin Stephanie Melfsen-Jessen. „Das liegt aber auch daran, dass die Halter heute viel sensibler mit dem Thema umgehen.“ Das begrüßt sie. Dennoch sollten Medikamente nur das letzte Mittel sein. Oft könnten schon beruhigende Duftstoffe am Halsband oder Vitaminpräparate helfen. Beruhigungsmittel und Psychopharmaka machten das Tier hingegen apathisch. „Das verunsichert Halter, weil die Tiere dann auch nicht mehr fressen oder Gassi gehen sollten.“

Mehr lesen: Kommentar zum Feuerwerksverzicht

Der Tipp von Marc Lindhorst, Partnerunternehmer von Vox-Hundeprofi Martin Rütter: „Es ist wichtig, Hunde so früh wie möglich an Alltagsgeräusche zu gewöhnen.“ Besonders im ersten Lebensjahr sei es wichtig, das Tier um Silvester an der Leine spazieren zu führen. „So kann es nicht weglaufen und die Gefahr, dass es durch Böller verletzt wird und schlechte Erfahrungen macht, sinkt.“ Habe der Hund erst einmal eine Angst entwickelt, gelinge die Gewöhnung nur noch in etwa der Hälfte der Fälle.

Immer informiert: Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie hier.

Von Marc R. Hofmann