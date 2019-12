Mit Medikamenten oder im Tierhotel

Kiel/Neumünster

Viele haben ihre eigenen Erfahrungen mit den Silvesterknallern gemacht. „Uns wurde mal ein Kanonenschlag in den Briefkasten geworfen. Der Hund lag dahinter“, erzählt Eva Seidler, Kundin beim Edeka-Markt in Flintbek. „Seitdem konnten wir nicht mehr ohne Leine spazieren gehen. Bei jedem Knall aus einem Auspuff ist er weggelaufen.“

Das kann auch Elisabeth Haase nachvollziehen. Die Leiterin des Tierheims Uhlenkrog in Kiel bekommt in der Silvesternacht jedes Jahr zehn bis 20 Anrufe von besorgten Besitzern, deren Tiere in Panik entlaufen sind. „Darum bleibt das Notfallhandy in der Nacht durchgehend an.“ Sie empfiehlt, die Tiere mit einem sogenannten Panik-Geschirr mit zwei Leinen auszustatten, aus dem sie sich nicht so einfach befreien können.

Tierhotel über Silvester

Andere Halter bringen ihre Tiere über Silvester weg, um sie vor solchen Erlebnissen zu schützen. Im Tierhotel Jens van Yperen in Großenaspe können Hunde und Katzen eine ruhige Nacht verbringen. „Ab vom Schuss“ liegt das Haus laut Geschäftsführer van Yperen. Hier ist vor allem das Rauschen der Autobahn zu hören: „Und wenn dann doch einmal ein Hund bei einem Knall losbellt, steigen alle ein, bis sie nicht mehr wissen, wer angefangen hat.“

Bis zu 70 Hunde kann die Pension aufnehmen, in der auch Katzen und Kleintiere untergebracht werden können. Viele Halter bringen ihre Tiere extra an Silvester nach Großenaspe – nicht nur, weil sie selbst ausgiebig feiern wollen. 90 Prozent der Hundegäste im Tierhotel sind zum Jahreswechsel „Knallangsthunde“, sagt van Yperen. „Manche zittern oder bellen laut. Andere verfallen über Tage in eine Art Starre und setzen auch keinen Kot ab.“ Deswegen bringen manche Halter aus der Stadt ihre Tiere auch schon am 28. oder 29. Dezember, wenn der Feuerwerksverkauf in den Läden beginnt. Katzen würden seiner Meinung nach von Böllern und Raketen nicht so sehr verängstigt. „Zumindest sagt das keiner der Besitzer bei der Abgabe der Tiere“, so der Geschäftsführer.

Urlaub an Orten ohne Feuerwerk

Als Alternative empfiehlt Carsten Rehder von der Tierärztekammer Schleswig-Holstein einen gemeinsamen Urlaub mit den Tieren: „Am besten wäre es, zum Beispiel nach Sylt zu fahren, wo Feuerwerk nicht erlaubt ist.“

Erst wenn das nicht möglich ist, sollten Medikamente eingesetzt werden. Neue Präparate wie Sileo beruhigten das Tier gerade bei Stress durch laute Geräusche und können als Gel in das Maul geschmiert werden. „Allerdings gibt es damit noch nicht so viele Erfahrungen“, so der Tierarzt aus Preetz. Wenn die Anwendung keinen Erfolg zeigt, könnte nach wie vor auf Benzodiazepine ausgewichen werden. Mit den Medikamenten, die eigentlich als Psychopharmaka für den Menschen entwickelt wurden, gebe es mehr Erfahrung. „Der Vorteil ist, dass die auch nachdosiert werden können, wenn die Gabe zu gering war.“ Wenn nötig, könnten sie zudem auch bei Katzen angewendet werden, die meist unauffälliger leiden.

Medikamente : Missbrauchsgefahr durch Halter gering

Wichtig sei es jedoch, die Präparate und die richtige Dosierung rechtzeitig vorher schon einmal auszuprobieren. „Jedes Tier reagiert darauf sehr unterschiedlich“, so der Veterinär. Die Missbrauchsgefahr durch den Halter hält Rehder für gering. Der Tierarzt gibt die Mittel nur in geringeren Mengen ab. „Das ist für den Menschen zu wenig.“ Außerdem wirkten die Medikamente beruhigend und gerade nicht aufputschend.

Wenn ein Tier an Silvester unerwartet stark leidet, hat Hundetrainer Marc Lindhorst einen Tipp: „Fahren sie mit ihm auf eine Autobahnraststätte.“ Die liegen oft außerhalb und die Schnellstraße übertöne das Knallen weitgehend.

Kein Silvester-Feuerwerk rund um die Binnenalster In diesem Jahr wird es am Hamburger Jungfernstieg kein Feuerwerk an Silvester geben. „Wir haben dort eine ziemlich problematische Entwicklung in den vergangenen Jahren“, sagte Innensenator Andy Grote ( SPD) gestern. Durch den unsachgemäßen Gebrauch von Feuerwerkskörpern und einer immer größeren Zahl von Menschen sei die Gefahr von Verletzungen gestiegen. Bei aggressiven Reaktionen aus der Menge heraus sei auch die Situation für die Einsatzkräfte schwierig. Daher werde das Feuerwerk rund um die Binnenalster untersagt, Polizeibeamte sollen das Verbot durch Kontrollen umsetzen. Im vergangenen Jahr seien 10000 Menschen an die Binnenalster gekommen, sagte Polizeipräsident Ralf Martin Meyer, darunter viele Familien mit Kindern. „Natürlich spielt auch Alkohol eine Rolle. Es werden Raketen abgeschossen in einer Art und Weise, die nicht sicher ist“, sagte Meyer. Im vergangenen Jahr seien fünf Polizisten verletzt worden. Zudem sei ein siebenjähriges Kind im Gesicht verletzt worden, ein 16-Jähriger an der Hand. Insgesamt stellte die Polizei 41 Polenböller, zahlreiche Schreckschusspistolen, 15 Waffen und knapp 700 Schuss Munition sicher. „Und das ist nur das, was festgestellt wurde“, sagte Meyer.

Von Clemens Behr und Marc R. Hofmann