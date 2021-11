Kiel

Zwei Tage nach Abschluss der Klimakonferenz in Glasgow hat Schleswig-Holsteins Landtag Fachleute zu den Auswirkungen des Klimawandels auf den Norden und den nötigen Maßnahmen angehört. Es ging unter anderem um Moore, den Schutz der Meere, um Seegraswiesen – und um hochwassergefährdete Flächen.

Dr. Jesko Hirschfeld vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung zeigte am Nachmittag eine Landkarte und erlaubte sich einen Scherz: Die grünen Flächen seien keine grünen Wiesen, sondern stark überflutungsgefährdete Flächen, wenn es keine Deiche gäbe. Ihr Anteil an der Landesfläche sei erheblich. „Es ist also eine echte Managementaufgabe, sich darum zu kümmern, und aufgrund des steigenden Meeresspiegels wird diese immer dramatischer.“ Deichausbau sei noch immer wichtig, sagte Hirschfeld, und doch bestehe ein Restrisiko. „Jeder Deich kann brechen, und dann wird es dramatisch wie an der Ahr.“ Der Experte mahnte, geplante neue Nutzflächen in diesen potenziellen Überflutungsgebieten zu begrenzen. „Das ist konfliktträchtig, weil damit Entwicklungsoptionen aufgegeben werden.“

Schleswig-Holstein: 18 Prozent Treibhausgase aus Mooren

Wie aber kann die Erderwärmung verlangsamt, wenn nicht sogar gestoppt werden? Walter Hemmerling, Vorstandschef der Stiftung Naturschutz, wies auf die Wiedervernässung von Mooren hin und forderte von den Landespolitikern einen Masterplan. 160 000 Hektar in Schleswig-Holstein seien Moore – etwa zehn Prozent der Landesfläche. Bloß, dass diese Moore überwiegend landwirtschaftlich genutzt und deshalb schon sehr lange Zeit entwässert würden. Sauerstoff gelangt an den Torf, CO2 wird in Folge freigesetzt: „18 Prozent sämtlicher Treibhausgasemission in Schleswig-Holstein kommt aus den Mooren – das ist viel, und das muss, so der Plan der Gesellschaft, bis 2045 auf Null gebracht werden.“

Sein Therapievorschlag? „Das ist eigentlich ganz einfach: Moor muss nass“, zitierte Hemmerling einen bekannten Slogan, „und zwar sofort und in großem Stil.“ Drainagen müssten gekappt, Dämme gebaut und Deiche zurückgelegt werden. „Nur, wenn sich das Moor wieder mit Wasser vollsaugen kann, wird die Treibhausgasemission gestoppt.“ Natürlich seien die ökonomischen und sozialen Dimensionen zu berücksichtigen. In manchem Landstrich seien trockengelegte Moore die Basis für die gesamte Kulturgeschichte, „und eine ganze Reihe an Landwirtinnen und Landwirten ist existenziell betroffen“. Aber: Entwässerte Moore seien nur für eine Übergangszeit nutzbar – unter anderem, weil ihre Produktivität vergleichsweise gering sei. „Sie erreichen auf gar keinen Fall Weltmarktniveau. Für die heutige Milchwirtschaft sind sie nicht mehr geeignet.“ Die Kosten für die Wiedervernässung schätzte der Fachmann auf einen dreistelligen Millionenbetrag.

CDU: „Landwirte verdienen Anerkennung“

Vertreter der Fraktionen äußerten sich nach der Veranstaltung nachdenklich. „Jetzt geht es darum, Klimaanpassungen fair und transparent mit der gesamten Gesellschaft auszuhandeln“, sagte die SPD-Abgeordnete Sandra Redmann. Heiner Rickers konstatierte, dass dem ländlichen Raum „mal wieder“ eine große Verantwortung zukomme: Humusaufbau zur CO2-Senkung, Waldmehrung und optimierte Landnutzung seien da nur als einige Stichpunkte genannt. Landwirte hätten ihre Aufgabe längst erkannt. „Deswegen verdienen sie vielmehr Anerkennung – und nicht ein ständiges Bauerbashing.“ Dennys Bornhöft (FDP) betonte den Aspekt der Welternährung. „Wir können nicht auf die moderne, konventionelle und effizient Landwirtschaft verzichten.“

Prof. Katja Matthes, neue Geomar-Direktorin in Kiel, wies auf die Bedeutung der Weltmeere für Klimawandel und Artenschutz hin. Der Ozean bedecke 70 Prozent der Erdoberfläche, er habe eine Pufferwirkung und brauche „künftig mehr Aufmerksamkeit“. Die sehr flache Ostsee habe sich innerhalb von 30 Jahren um ein Grad erwärmt. „Sie ist somit eine Zeitmaschine für den Klimawandel.“ Hinzu komme die Versauerung, „den Fischen geht wortwörtlich der Sauerstoff aus“. Matthes machte den Landtag auf die Bedeutung von Seegraswiesen aufmerksam. „Schon lange ist bekannt, dass Seegras wichtig für die Artenvielfalt an unseren Küsten ist und durch Photosynthese Sauerstoff produziert.“ Geomar erforsche, wie Seegras dazu beitragen kann, Kohlenstoff langfristig im Ozean zu speichern – dieser Aspekt rücke zunehmend in den Blick. „Ein Quadratmeter Seegraswiesen speichert 30 bis 50 Mal so viel Kohlenstoff wie ein Quadratmeter Wald an Land.“ Die Aufforstung im Meer sei also sehr effektiv – auch das war ein Wink an die Fraktionen.