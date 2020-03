Kiel

Die Behörden in Schleswig-Holstein haben im vergangenen Jahr zwanghaften Sammlern in neun Fällen insgesamt 784 Tiere abgenommen. Dies teilte das Umweltministerium auf Anfrage der dpa mit. Psychologen werten das Phänomen des sogenannten Animal Hoarding als Sonderform des Messie-Syndroms.

Im vergangenen Jahr betraf das „Animal Hoarding“, also das Horten von Tieren, dem Ministerium zufolge 78 Hunde, 170 Katzen, 56 Kaninchen, 149 Meerschweinchen und 133 Vögel. Auch Mäuse, Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen, Esel, eine Schildkröte und zwei Echsen waren betroffen. Im Jahr 2018 hatten die Behörden im Norden sieben Fälle mit insgesamt 274 Tieren festgestellt. Das waren Hunde, Katzen, Vögel, Kaninchen und Ziegen.

Tiere werden im schlimmsten Fall eingeschläfert

Die Besitzer sind oft überfordert und lassen die Tiere häufig verwahrlosen. In den schlimmsten Fällen müssen die Tiere eingeschläfert werden. Die Tiere, die am Leben bleiben, kommen laut Umweltministerium zunächst ins Tierheim oder in eine ähnliche Einrichtung. Sobald möglich, werden sie zur Vermittlung freigegeben.

Von RND/dpa