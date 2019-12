Fielmann-Betrug soll vor Gericht

Kiel

Insgesamt sieben Personen seien demnach Beschuldigte in der Anklage der Staatsanwaltschaft Kiel, so Oberstaatsanwalt Axel Bieler am Mittwoch. Die Vorwürfe reichten von gewerbsmäßigem Betrug über gewerbsmäßige Untreue, bis hin zu Bestechung und Bestechlichkeit.

Demnach wird Vertretern zweier Unternehmen aus dem Handballbereich sowie deren Beschäftigten zu Last gelegt, in den Jahren 2012 bis 2015 erfundene oder erheblich größer als tatsächlich erbrachte Leistungen bei Fielmann als Sponsoring und Marketing in Rechnung gestellt zu haben. Dazu gehörten Trikotaktionen, Sportcamps sowie Aktionen mit Zeitungen.

Betrug: Ein Verantwortlicher soll bei Fielmann agiert haben

Auf der Seite von Fielmann sollen ein Verantwortlicher und dessen Frau diese Rechnungen entsprechend geradegezogen und verarbeitet haben. Im Gegenzug habe er dafür Zahlungen in Höhe von etwa 370.000 Euro erhalten, so die Beschuldigungen. Derzeit sitzt keiner der Angeklagten in Haft, erklärte Bieler.

Dem Oberstaatsanwalt zufolge sind hohe Strafen möglich, die durch die Gesamtzahl an 1400 Taten entstehen könnten. Insgesamt liegen dem Verfahren 50 Kartons an Akten zugrunde, 200 weitere beinhalten Beweismittel. Die Anklageschrift umfasst 1000 Seiten. Wie sich das Landgericht zu einem eventuellen Prozessbeginn verhält, bleibt abzuwarten.

