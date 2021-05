Der Andrang war groß: Rund 410.000 Anfragen gab es am Donnerstag für die 65000 Impftermine in den Impfzentren in Schleswig-Holstein. Wer keinen Termin für eine Corona-Impfung bekommen hat, kann von Montag bis Freitag versuchen, einen stornierten Termin zu ergattern. Wir verraten Ihnen, wie das geht.