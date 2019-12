Schleswig-Holstein: Diese Themen lösten 2019 großes Interesse aus

Kiel

Jeden Tag veröffentlicht unsere Redaktion eine Vielzahl an Artikeln auf KN-online: zu aktuellen Nachrichten, über Unfälle in der Region, über sportliche Ereignisse, zu Kuriositäten und über menschliche Schicksale. Doch welche Artikel haben die größte Aufmerksamkeit bekommen? In unserem Jahresrückblick zeigen wir Ihnen, welche zehn Geschichten am häufigsten von Lesern auf unserer Webseite aufgerufen worden sind.

Top 10: Spring-Break-Festival in Bornhöved abgesagt

10.000 Menschen sollten in Bornhöved den 2. Spring Break feiern. Doch das Festival "wurde vom Veranstalter abgesagt", bestätigte Tim Andresen vom zuständigen Ordnungsamt. Die Aussteller packten am Mittwoch zusammen. Der Veranstalter beschwert sich über zu hohe Auflagen. Wenig später wurde das Ticketkonto gepfändet. Betrugsvorwürfe gegen den Organisator wurden laut.

Zur Galerie Eigentlich sollte an diesem Mittwoch das Festivalgelände für den Spring Break abgenommen werden - doch von den Veranstaltern fehlte jede Spur. Die Aussteller und Subunternehmen packten ihre Sachen ein.

Top 9: Uni Kiel verbietet Schleier

Die CAU Kiel hat nach einem Konflikt mit einer muslimischen Studentin ein Schleier-Verbot erlassen. Bildungsministerin Karin Prien ( CDU) begrüßte den Beschluss des Universitäts-Präsidiums und kündigte eine Gesetzesinitiative gegen das Tragen von Gesichtsschleiern in den Schulen an. Mehr zum Erlass lesen Sie hier.

Top 8: Schwerer Unfall an der Ikea-Kreuzung

Bei einem schweren Unfall in Kiel sind nach Angaben der Feuerwehr fünf Personen verletzt worden, eine davon schwer. An der Kreuzung von Westring und Schützenwall zur A215 seien sieben Autos zusammengestoßen. Die Ikea-Kreuzung war lange für den Verkehr gesperrt. Hier erfahren Sie mehr zum Unfall.

Zur Galerie Hier sehen Sie weitere Fotos von dem Unfall auf der Kreuzung bei Ikea in Kiel.

Top 7: So hat Kiel bei der Oberbürgermeister-Wahl abgestimmt

Die Oberbürgermeisterwahl 2019 in Kiel ist entschieden: Wie 2014 hat Ulf Kämpfer ( SPD) die meisten Stimmen auf sich vereinen können. Doch hat er in allen Wahlbezirken gewonnen? Wir zeigen Ihnen auf KN-online die Ergebnisse auf Ortsteil- und Wahllokalebene. Eine Überraschung gab es bei der Briefwahl. Zu den interaktiven Grafiken.

Top 6: Louf in Kiel schließt nach fast 20 Jahren

Blick auf die Kieler Förde, Schiffe fahren vorbei, bei gutem Wetter können Gäste zahlreiche Passanten beobachten, die an der Kiellinie am Louf vorbeikommen. Doch damit ist nun Schluss. Das Restaurant schließt nach fast 20 Jahre - freiwillig, wie Betreiber Stefan zu Putlitz sagt. Die Hintergründe der Louf-Schließung.

Top 5: Bahnstrecke nach Unfall bei Rendsburg längere Zeit gesperrt

Ein Lkw und ein Zug sind an einem Bahnübergang bei Rendsburg zusammengestoßen. Zunächst ging die Polizei von 20 Verletzten aus. Am Nachmittag korrigierte sie: Zwölf Menschen wurden verletzt, davon zwei schwer. Die Bahnstrecke wird voraussichtlich erst in der kommenden Woche wieder freigegeben. Mehr zum Zugunglück lesen Sie hier.

Zur Galerie Hier sehen Sie Bilder vom Bahn-Unfall in Alt Duvenstedt bei Rendsburg und den Aufräumarbeiten

Top 4: So hat Schleswig-Holstein bei der Europawahl abgestimmt

Wie ist die Europawahl 2019 in Schleswig-Holstein ausgegangen? Auf KN-online finden Sie neben dem Landesergebnis die einzelnen Ergebnisse für die Kreise Rendsburg-Eckernförde, Plön, Segeberg, Ostholstein, Nordfriesland, u.a. sowie für die kreisfreien Städte Kiel, Neumünster, Flensburg und Lübeck. Zu den interaktiven Grafiken.

Top 3: Straßenparty gegen Autos : So lief der Protest auf dem Theodor-Heuss-Ring in Kiel

Nichts ging mehr auf dem Kieler Theodor-Heuss-Ring in Fahrtrichtung Eckernförde: Am Freitagnachmittag, 26. April 2019, wurde die viel befahrene Straße für eine Demonstration gesperrt. Einige Demonstranten blockierten die Straße mit einer Sitzblockade. Die Polizei musste einschreiten. Der Liveblog zum Nachlesen.

Top 2: Im Krimi wird Lütjenburg zu Nordholm

Aus einem Café wird eine Versicherungsagentur, aus einem Trödel- ein Buchladen, aus Lütjenburg wird die fiktive Stadt Nordholm. Für die Fortsetzung des ZDF-Krimis "Tod eines Mädchens" mit Heino Ferch wurde die Stadt ein wenig umgebaut. Hier erfahren Sie mehr.

Top 1: "Ufo"-Entdecker finden rätselhaftes Rechteck in der Ostsee

Seit Jahren rätseln Ufologen über ein vermeintliches Raumschiff von Außerirdischen, das nördlich der Insel Åland zwischen Schweden und Finnland auf dem Grund der Ostsee liegt. Jetzt haben die gleichen Taucher, die das Objekt 2011 entdeckten, einen weiteren Fund bekannt gegeben, der Fragen aufwirft. Zum Artikel

