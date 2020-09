Kiel/Kopenhagen

In insgesamt 21 dänischen Kommunen sei die kritische Grenze von 20 Infizierten pro 100.000 Einwohner überschritten worden, hatte Gesundheitsminister Magnus Heunicke (Sozialdemokraten) mitgeteilt. Für 17 Gemeinden gelte daher nun wieder die Versammlungsgrenze von 50 Personen statt zuvor 100.

"Ich möchte Sie noch einmal bitten zu prüfen, ob die Party, die Sie nun feiern wollen, verschoben werden kann", sagte Heunicke. Besonders stark ist der Anstieg in den Ballungsräumen Kopenhagen und Odense, wo sich den Angaben der Behörden zufolge vor allem junge Menschen zwischen 20 und 29 Jahren infizieren.

Aufruf zur Heimarbeit statt in Büros

In Odense wurden mehrere Schulen geschlossen und die Schüler nach Hause geschickt, berichtet die Tageszeitung "Fyens Stiftstidende". Außerdem gibt es mehrere Aufforderungen an die Bürger, um den neuen Ausbruch unter Kontrolle zu halten: Das Nachtleben wurde eingeschränkt, die Menschen sind zur Heimarbeit aufgerufen und zum Verzicht auf öffentliche Verkehrsmittel. Auch in Kopenhagen sind alle Büroarbeitskräfte zur Heimarbeit aufgerufen, so Politiken.dk.

Norwegen selbst auf "rotem Niveau"

Auch im skandinavischen Nachbarland Norwegen hat es in den vergangenen Tagen mehrere lokale Corona-Ausbrüche gegeben: Im Süden Norwegens wurden Tausende in Quarantäne geschickt. Auch in Bergen an der Westküste stiegen die Zahlen stark an. Norwegen sieht sich damit selbst in der Corona-Einstufung nun auf rotem Niveau, berichten mehrere Medien wie die Tageszeitung "Aftenposten".

