Ab 4. Januar 2021 soll sich die erste Gruppe berechtigter Schleswig-Holsteiner in Impfzentren impfen lassen können. Seit der Ankündigung des Gesundheitsministeriums versuchen viele, sich einen Termin zu sichern. Doch sie scheitern. Woran liegt das?

Ansturm auf Corona-Impfung in Schleswig-Holstein: Termine ausgebucht

Von Heike Stüben