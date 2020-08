Kiel

Was macht den Mann zum Mann? Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack ( CDU) will es genau wissen. Am Dienstag traf sie sich gleich mit sechs Männern in einer Kieler Kneipe. Sie alle stellten sich für die schleswig-holsteinische Plakatkampagne „ Männlichkeit entscheidest Du“ vor die Kamera.

Mit Slogans wie „Jede 3. Frau erlebt Gewalt? Männer, wir müssen reden!“ oder „Frauen brauchen keine Beschützer, sie brauchen Respekt“ wollen sie zum Nachdenken anregen und ein Zeichen gegen Sexismus und Gewalt setzen. Die Aktion kommt so gut an, dass die Plakate mittlerweile in vielen Städten überall in Deutschland hängen.

Anzeige

Sechs "Kerle" im Einsatz für die neue Männlichkeit

„Moin, moin.“ In allerbester Laune begrüßt Sabine Sütterlin-Waack die sechs „Kerle“, wie sie sagt, die schon am großen Holztisch im Kulturzentrum „Hansa48“ sitzen. Dass sie einmal deutschlandweit große Plakate zieren würden, hätten sie sich vorher auch nicht träumen lassen. Über Facebook oder Freunde hatten sie von der Aktion des Landesverbandes Frauenberatung Schleswig-Holstein (LFSH) gehört und sich größtenteils spontan beworben. Aus 30 Bewerbern wurden sie schließlich mit zwei weiteren ausgewählt.

Weitere KN+ Artikel

Jüngster in der Runde ist David Pieschacon (19), der aus Kolumbien stammt. „Als Sohn und Enkel von Feministinnen hat die Beschäftigung mit Rollenbildern bei mir schon Tradition“, sagt er. „In meiner Heimat habe ich erlebt, wie Männer sehr aufdringlich gegenüber Frauen sein können.“ Neben seinem Plakatfoto steht deshalb der Satz „Aufmerksam statt aufdringlich. Und wie flirtest du?“. Ein Satz, den die Männer in seiner Heimat, so vermutet er, als lächerlich bezeichnen würden. „Meine Oma auf jeden Fall ist begeistert“, sagt er lachend.

Sein Fotokollege links neben ihm ist Michael Saitner (36), der als Landesgeschäftsführer beim Paritätischen Wohlfahrtsverband arbeitet. Er weiß, wie verbreitet sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist. „Hier sehe ich insbesondere Führungskräfte in der Verantwortung, dem entgegenzuwirken“, sagt er. Eingefahrene, tradierte Verhaltensweisen von Männern aufzubrechen tue dringend Not. Doch wie ist denn nun der moderne Mann? Mit dieser Frage beschäftigt sich auch „Model“ Fabian Lamp (44). „Wir können nicht über Gewalt gegen Frauen sprechen, ohne Männlichkeit zu thematisieren“, sagt er. Als Professor für Soziale Arbeit und Gender Studies an der Fachhochschule in Kiel ist er begeistert von der Kampagne. „Es geht hier um uns“, sagt er. „Wir sind jetzt dran, Männlichkeit neu zu besetzen und uns klar zu positionieren.“

Der Fußballtrainer will im Alltag ein Vorbild sein

Veraltete Männlichkeitsklischees über Bord werfen, hat sich Florian Wiemers (47) zur Aufgabe gemacht. „Im Alltag ein positives Beispiel zu sein, ist mir wichtig“, sagt der Vater von vier Kindern, der beim Jugendamt in Kiel arbeitet und sich in seiner Freizeit als Fußballtrainer engagiert. „Wir müssen gerade den Jungen andere Rollenbilder anbieten, ohne dabei den Zeigefinger zu erheben.“

Die Ministerin nickt und erzählt von ihrem letzten Besuch im Frauenhaus, wo speziell ein männlicher Mitarbeiter sich um die oft traumatisierten Jungen gekümmert habe. „Das hat mich sehr bewegt und berührt.“ Beim Blick auf die Aufkleber und Postkarten der Kampagne nickt sie gleich noch einmal. „Machos haben ausgedient“, heißt es da und „Sei sexy, nicht sexistisch“. „Ja, Sexismus ist nicht sexy“, sagt sie. „Positive Männlichkeit bedeutet, respektvoll und gleichberechtigt mit Frauen umzugehen.“

Gewalt gegen Frauen soll bald Geschichte sein

„Das hat mir schon mein Vater beigebracht“, sagt Versicherungskaufmann Endrit Brahimi (22). „Jeder kennt das Geprahle über vermeintliche Eroberungen, wenn Männer unter sich sind. Da folgt oft einem abwertenden Spruch der nächste.“ Er würde nicht wollen, dass so über seine Schwester gesprochen werde. Deshalb macht auch er bei der Kampagne mit. Ministerin Süttlerin-Waack ist angetan. „Dass jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben Gewalt erlebt, ist nicht akzeptabel“, sagt sie. „Deshalb freue ich mich außerordentlich, dass so viele Männer das genauso sehen und mit der Kampagne ein klares Zeichen setzen.“ Nur gemeinsam, so sagt sie, könne man Gewalt gegen Frauen in die Geschichtsbücher verbannen.

Die Kampagne „ Männlichkeit entscheidest Du“ wurde als Pilotprojekt zur Umsetzung der Istanbulkonvention durch das Innenministerium gefördert. Die Konvention ist seit 2018 in Deutschland in Kraft und dient der Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Weitere Infos: www.ab-jetzt.org und www.lfsh.de

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.