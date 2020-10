In der Lübecker Bucht ist am Montag um 9 Uhr die Anti-Terror-Übung "Racoon 2020" angelaufen. Spezialeinheiten der Bundespolizei sollen dabei den Einsatz auf See üben. Mit dabei ist die Elitetruppe GSG9. Die Reederei TT Line stellt dafür eine Fähre bereit.