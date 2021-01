Kiel

Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein ( UKSH) erhält am 1. Februar ein neues Corona-Medikament mit sogenannten monoklonalen Antikörpern. Das hat der Vorstandsvorsitzende des UKSH, Prof. Dr. Jens Scholz, bestätigt.

Das Medikament Bamlanivimab wurde von dem amerikanischen Pharmaunternehmen Eli Lilly entwickelt und wird dort bereits eingesetzt - auch der frühere US-Präsident Donald Trump hat es erhalten.

UKSH bekommt zwei Medikamente gegen Covid-19

Das Medikament ist in Deutschland noch nicht zugelassen, darf aber als Therapieversuch eingesetzt werden. Es wird deshalb nur an Universitätskliniken vergeben, weil diese immer auch Forschungseinrichtungen sind.

Als zentrale Verteilapotheke des Landes Schleswig-Holstein erhält die Apotheke des UKSH vorerst 100 Ampullen von dem neuen Arzneimittel. Damit können 100 an Covid-19 Erkrankte behandelt werden.

Zusätzlich wird dem UKSH ein weiteres Medikament des US-Herstellers Regeneron mit ähnlichem Wirkprinzip zur Verfügung gestellt. Der Liefertermin dieses Präparats steht noch nicht fest. Auch dieses Medikament soll zeitgleich an mehrere Uniklinika in ganz Deutschland verteilt werden.

Schwerer Verlauf soll verhindert werden

„Bamlanivimab kann als Therapieversuch bei Covid-19-Patienten eingesetzt werden, die stationär behandelt werden müssen und bei denen aufgrund von Vorerkrankungen ein schwerer Verlauf zu befürchten ist“, sagt Hans-Gerd Strobel, Chefapotheker und Leiter des Dezernats Apotheke des UKSH.

Für die Therapie von Patienten, die beatmet werden müssen, werde das Medikament nicht verwendet. „Bamlanivimab kommt aufgrund der bisherigen Studien nur für einen kleinen Patientenkreis therapeutisch infrage. Deshalb wird der Einsatz des Medikaments für jeden Einzelfall geprüft werden. Ein Einfluss auf das generelle Infektionsgeschehen ist dadurch nicht zu erwarten“, sagt Prof. Dr. Jan Rupp, Direktor der Klinik für Infektiologie und Mikrobiologie des UKSH, Campus Lübeck.

Antikörper stammen nicht vom Menschen

Die Medikamente mit monoklonalen Antikörpern enthalten künstlich erzeugte Corona-Abwehrstoffe. Sie docken an das Coronavirus an und verhindern so, dass es in die menschlichen Zellen eindringt und sich dort vermehrt.

Wie erfolgreich die Therapie mit monoklonalen Antikörpern ist, ist derzeit noch nicht abschließend erforscht. Die Medikamente werden in den USA im Rahmen einer Notfallzulassung eingesetzt.