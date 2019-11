Jeder 6. Schüler leidet unter Mobbing

Kiel

Viele Kinder und Jugendliche haben mehr Angst vor ihren Klassenkameraden als vor der nächsten Klausur. Weil sie von den anderen schikaniert, ausgegrenzt, bloßgestellt oder bedroht werden.

„Ein herabsetzender Tweet oder ein peinliches Foto sind schnell gepostet. Es ist so leicht, jemanden bloßzustellen und lächerlich zu machen, aber für die Betroffenen ist es so schwer, damit zu leben und etwas dagegen zu unternehmen“, erklärte Karin Prien, Bildungsministerin von Schleswig-Holstein ( CDU), als sie das gemeinsame Projekt mit Techniker Kasse und Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) in Kiel vorstellte.

Mobbing ist an Schulen Alltag

Der erste Schritt für ein wirksames Antimobbing-Programm sei es, anzuerkennen, dass Mobbing auch in den Schulen im Norden Alltag ist.

Wie tief greifend die Folgen für die Betroffenen sind, zeigen Studien und eine Befragung der Techniker Krankenkasse TK. "Das Leid zeigt sich häufig anhand seelischer Erkrankungen wie Schlaf-, Angststörungen oder Depressionen. Einige Betroffene werden sogar ihr ganzes Leben von diesen traumatischen Erlebnissen verfolgt", sagt Sören Schmidt-Bodenstein, Leiter der TK-Landesvertretung Schleswig-Holstein.

Was tun beim Mobbing? Schulsozialarbeiter Mattias Götzke rät: Eltern sollten sich von ihren Kindern die genutzten Apps erklären lassen. Sie sollten darüber sprechen, dass Mobbing jeden treffen kann und die Schuld daran immer der Täter trägt. Kinder und Jugendliche, die über das Internet gemobbt werden, sollten die Nachrichten nicht löschen, sondern sie als Beweise abfotografieren und sammeln. Wenn der Druck aber zu groß ist, sollten sie sich aus den Netzwerken abmelden. Mobbing-Opfer sollten sich an eine erwachsene Vertrauensperson wenden und möglichst mit den Eltern gemeinsam über einen Anwalt zivilrechtlich gegen den oder die Täter vorgehen. "Große Aussichten auf Erfolg haben der Antrag auf Unterlassung und auf Übernahme der Anwaltskosten", sagt Götzke, "auch Schadensersatz ist möglich. Selbst wenn der Täter jetzt noch kein Einkommen hat, ist die Erfolgsaussicht groß, denn der Anspruch gilt 30 Jahre lang."

Mobbing-Opfer leiden noch Jahre später

Das bestätigt auch Mattias Grötzke, Schulsozialarbeiter in Dithmarschen. Natürlich wirke sich Mobbing auch auf schulische Leistungen massiv aus. „Die Kinder und Jugendlichen verlieren das Vertrauen in die Schule, haben keine Freude mehr, verlieren die sozialen Kontakte, Zuspruch, Anerkennung. Das verändert sie nachhaltig. Viele haben noch Jahre später extreme Vertrauensprobleme, weil sie erlebt haben, dass ihnen ihre Freunde nicht geholfen haben.“

Für Götzke steht fest, dass Prävention dringend notwendig ist und ein frühzeitiges Eingreifen, wenn es doch zu Mobbing kommt. Doch das sei oft nicht einfach.

Tatort: Soziale Netzwerke

Denn Mobbing beginnt zwar oft von Angesicht zu Angesicht, verlagert sich dann aber schnell in die sozialen Medien. „Früher konnten sich die Betroffenen zumindest zu Hause sicher fühlen. Durch das Internet ist das vorbei – die Nachrichten erreichen sie überall und Jugendliche trauen sich nicht, sich aus den Netzwerken abzumelden, weil das für sie ein wichtiger Teil ihres Lebens ist.“ Doch was im Internet passiert, erführen Eltern und Lehrkräfte oft gar nicht.

Opfer geben sich selbst die Schuld

Hinzu kommt, dass die Betroffenen unglaubliche Scham empfinden und sich deshalb nicht an Erwachsene wenden, erklärt Heike Kühl-Frese, Leiterin des Zentrums für Prävention am IQSH. Das Unrechtsbewusstsein verschiebe sich – die Opfer würden sich selbst die Schuld für das Mobbing geben. Je schwerer das Mobbing sei, desto schwieriger sei es, daran zu kommen.

Kühl-Frese erinnert sich an einen Fall, bei dem vier Mädchen eine Schülerin regelmäßig auf die Schultoilette bestellt, schikaniert und angegriffen haben. Erst nach einem Dreivierteljahr sei das aufgedeckt worden. „Deshalb müssen alle in der Schule und die Eltern verstehen, was Mobbing mit Menschen macht, sonst werden wir nicht angemessen reagieren können“, appelliert Kühl-Frese.

Erst Antimobbing-Koffer, jetzt Online-Plattform

Schon jetzt arbeiten Schulen im Land den Antimobbing-Koffer – eine Art Instrumentenkasten, um Mobbing vorzubeugen und bei Fällen zu intervenieren. Jetzt wurde dieser Koffer inhaltlich und technisch weiterentwickelt. Seit Anfang des Schuljahres schult Heike Teske vom IQSH dafür Lehrkräfte. Der Vorteil: Wenn zwei bis vier Lehrkräfte einer Schule eine Schulung absolviert haben, können alle Lehrkräfte über einen Schul-Code Zugang zu dem Portal erhalten. Damit können sie alle Informationen abrufen und an bis zu fünf Projekttagen mit der Klasse - und an einem Elternnachmittag – lernen, was Mobbing in den Betroffenen auslöst, und gemeinsam einen Werte- und Regelkatalog entwickeln. Sechs regionale Veranstaltungen gibt es dazu in diesem Schuljahr, weitere sind geplant.

Infos zu „Gemeinsam Klasse sein" finden Sie unter www.gemeinsam-klasse-sein.de, Infos zur Fortbildung gibt Heike Teske: mobbingfreie.schule@iqsh.de

