Beleidigungen, Bedrohungen, Schmierereien: Antisemitismus kommt in Schleswig-Holstein an jedem Ort regelmäßig vor, sagt Joshua Vogel im Interview mit KN-online. Gerade auch in der Pandemie. Der Leiter der Dokumentationsstelle für Antisemitismus berichtet, wie tief verwurzelt Judenfeindlichkeit in der Gesellschaft immer noch ist.