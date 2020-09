Kiel

Ihr Mandant Christian B. und der Fall Maddie stehen im Medieninteresse von ganz Europa – und damit auch plötzlich Sie und Ihre Kanzlei. Wie war das in den vergangenen Monaten für Sie?

Friedrich Fülscher: Das vor allem in der Anfangszeit ziemlich stressig, da hatten wir pro Tag circa 500 Medienanfragen. Wir sind hier durch ausländische Journalisten belagert worden. Am schlimmsten waren die Briten. Das ging bis zu Verfolgungsfahrten, wo Übertragungswagen hinter mir hergefahren sind. Das war völlig irre.

Wie hat denn Ihr Umfeld darauf reagiert? Hat da jemand gesagt: Wie kannst du so eine Person verteidigen?

Aus meinem persönlichen Umfeld eigentlich nicht. Die wissen, was ein Strafverteidiger macht. Aber ich habe Nachrichten von Fremden mit Drohungen bekommen. Ich bin auch an der Tankstelle mal angepöbelt worden, wo mich jemand wiedererkannt hatte.

Ihr Mandant hat eine kriminelle Biografie mit zahlreichen Einträgen – Diebstahl, Drogendelikte, Kindesmissbrauch. Trotzdem glauben Sie, die Staatsanwaltschaft Braunschweig verfolge nicht den richtigen Mann. Warum sind Sie sich so sicher, dass er unschuldig ist?

Ich habe dazu Informationen aus dem Innenverhältnis – also den Gesprächen mit meinem Mandanten–, die ich nicht teilen kann. Mehr kann ich zum jetzigen Zeitpunkt dazu nicht sagen.

Sie waren zweimal in Portugal. Was haben Sie dort in Erfahrung gebracht?

Ich denke, wenn man einen solchen Fall verteidigen möchte, muss man sich vor Ort einen Eindruck machen. Schon um überprüfen zu können, wie das alles stattgefunden haben soll. Ich habe mir zum Beispiel die Appartementanlage in Praia da Luz angeguckt, in der Maddie verschwand, und die Laufwege der involvierten Personen. Selbstverständlich bin ich auch ganz konkreten Hinweisen nachgegangen, die ich von meinem Mandanten bekommen habe und die später hilfreich sein könnten. Darüber kann ich aber nicht sprechen.

Konnten Sie dort denn entlastendes Material finden?

Es wäre gar nicht meine Aufgabe, entlastendes Material zu ermitteln. Es ist originäre Aufgabe der Staatsanwaltschaft einen Sachverhalt zu ermitteln. Be- und entlastend wohlgemerkt. Am Ende müssen Sie entscheiden: einstellen oder anklagen. Aber es ist natürlich so, dass selbst eine Einstellung des Verfahrens hier einen ganz, ganz üblen Beigeschmack hätte.

Durch die Medienarbeit der Staatsanwaltschaft sehen wir Verteidiger uns dazu gezwungen, etwas mehr zu tun, als nur abzuwarten, ob die einen hinreichenden Tatverdacht finden. Es wird erforderlich, begründete Zweifel an seiner Täterschaft zu wecken – nicht, weil man das prozessual muss, sondern, um einer öffentlichen Vorverurteilung entgegenzuwirken.

Der Braunschweiger Staatsanwalt Hans Christian Wolters scheint sich seiner Sache aber ziemlich sicher zu sein. Er sagte kürzlich in einem Interview im portugiesischen TV, es gebe mehrere Puzzleteile und viele Beweise, die für Ihren Mandanten als Täter sprechen…

Er äußert sich zumindest so, als wäre er sehr sicher. Dagegen spricht, dass im gleichen Atemzug gesagt wird: Wir haben noch keinen hinreichenden Tatverdacht. Das beißt sich. Worauf diese Sicherheit fußt, können wir nicht beurteilen, weil wir nach wie vor keine Akteneinsicht haben.

Die Verweigerung der Akteneinsicht verstößt in unseren Augen gegen das Recht auf ein faires Verfahren. Wer so in die Öffentlichkeit geht und für eine Vorverurteilung sorgt, der muss auch dem Beschuldigten die Möglichkeit geben, dem entgegenzutreten.

Christian B. wurde nach der Ausstrahlung der Sendung „ Aktenzeichen XY... ungelöst“, die ihn zum Hauptverdächtigen im Fall Maddie machte, im Juni zu seiner Sicherheit in der JVA Kiel isoliert. Wie geht es ihm in Haft?

Wie soll es einem Menschen gehen, dem so etwas vorgeworfen wird? Er ist isoliert in einer Justizvollzugsanstalt, sitzt 24 Stunden am Tag allein in einer Zelle und kann im Fernsehen verfolgen, wie er zerrissen wird.

Ich kann schwer beurteilen, was das mit ihm macht. Ich bin kein Psychiater. Wenn wir uns treffen, bin ich nicht zum Händchenhalten da, sondern wir reden über Sachverhalte, die besprochen werden müssen. Dazu gehört nicht sein Seelenheil.

Es kommen ständig neue Vorwürfe gegen Christian B. ans Licht – kürzlich ein Vergewaltigungsfall aus dem Jahr 2004, wo eine junge Irin Ihren Mandanten als Täter wiedererkannt haben will. Inwiefern befürchten Sie, dass noch weitere Ermittlungsverfahren auf Christian B. zukommen?

Das ist möglich. Die Frage ist aber, wie substanzhaltig sie sind. Zur Vergewaltigung der Irin ist mir die portugiesische Ermittlungsakte bekannt. Und darin beschreibt das Opfer ein körperliches Merkmal des Täters, das der Beschuldigte gar nicht hat. Für mich ist nicht nachvollziehbar, warum man diese anderen Fälle auch in die Medien bringt oder bestätigt. Wo liegt da das öffentliche Interesse?

Das vervollständigt natürlich ein gewisses Bild von Ihrem Mandanten.

Das ist aber nicht die Aufgabe der Staatsanwaltschaft. Wenn die Ermittler an die Öffentlichkeit gehen, um neue Hinweise zu bekommen, ist das völlig legitim. Aber wenn es darum geht, ein kontinuierlich negatives Bild von einem Verdächtigen zu zeichnen, ist das für mich nicht nachvollziehbar. Christian B. ist bestimmt kein Sympathieträger, aber das macht ihn nicht zum Kindermörder.

Sie stellen die Beweiskraft von Zeugen – wie Helge B. und Manfred S., die schon im Prozess zur Vergewaltigung einer 72-jährigen Amerikanerin gegen ihren Mandanten ausgesagt haben – infrage. Warum halten Sie die ehemaligen Weggefährten von Christian B. für wenig glaubwürdig?

Was die beiden erzählen, ist zum Teil nicht nur abenteuerlich, sie widersprechen sich auch in vielen Punkten. Mein Mandant soll laut Helge B. auf einem Drachenfest im spanischen Orgiva von der Tat im Fall Maddie erzählt haben. Manfred S. sagt aber klipp und klar, dass sie Christian B. dort nie getroffen haben. Sie hätten ihn zwar gesehen, sich aber verkrümelt, weil sie ja bei ihm im Haus eingebrochen waren und keine Lust auf Stress hatten.

Sie sehen auch den Zeitpunkt von Helge B.s Aussage kritisch?

Ja! Wir haben jemanden wie Helge B., der von der Hand in den Mund lebt und sich durch Straftaten wie den Verkauf von Haschisch finanziert. Zugleich gibt es eine ausgelobte Millionenbelohnung für Hinweise im Fall Maddie. Ausgerechnet ein Typ wie der soll zehn Jahre mit so einer Information – quasi einem Sechser im Lotto – durchs Leben gegangen sein, ohne damit an die Behörden zu gehen? Erst als er wegen Menschenhandels zu sieben Jahre Haft verurteilt werden soll, wendet er sich an die Ermittler mit dem Wissen. Da liegt der Verdacht nahe, dass er sich dadurch Vorteile erhofft hat.