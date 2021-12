Kiel

Impfpassfälscher haben es ab Donnerstag schwerer, in Schleswig-Holstein an ein digitales Zertifikat zu gelangen. Denn die Apotheker können nun auf eine Datenbank mit Chargennummern der ausgelieferten Impfstoffe zugreifen. So wird es für sie leichter, Betrüger zu entlarven.

Nach in dieser Woche aktualisierten Zahlen des Landeskriminalamts (LKA) sind seit Beginn der Corona-Pandemie 450 Fälle von Fälschungen bekannt geworden. Zwei Drittel wurden „seit Einführung der 2G-Regelung am 22. November erfasst, sodass hier von einem sehr deutlichen Anstieg gesprochen werden kann“, so LKA-Sprecherin Carola Jeschke.

100 Impfpassfälschungen innerhalb einer Woche in Schleswig-Holstein

„Allein vergangene Woche konnten zu diesem Phänomen über 100 Fälle in Schleswig-Holstein registriert werden“, so Jeschke weiter. Meistens fielen die Täuschungen ihr zufolge in Apotheken auf. Dahinter steckt der Versuch, sich dort mit gefälschten Einträgen im gelben Pass ein digitales Impfzertifikat ausstellen zu lassen.

Die Apotheken können ab Donnerstag jedoch über ein eigens für sie zugängliches Online-Portal prüfen, „ob die Chargennummer zu den in Deutschland verimpften Dosen der Covid-19-Impfstoffe passt“, so der Apothekerverband Schleswig-Holstein in einem Rundschreiben an seine Mitglieder.

Zudem lasse sich prüfen, ob die in Frage stehende Impfung zwischen Auslieferung und Verfallsdatum der Charge erfolgt ist. Bei Zweifeln „muss eine Ausstellung in der Apotheke weiterhin verweigert werden“, schreibt der Verband. „Der Zugriff auf die Datenbank würde schon einmal helfen“, sagt Kai Christiansen, Präsident der Apothekerkammer Schleswig-Holstein.

Eckernförder Apothekerin berichtet von dreisten Betrugsversuchen

Es koste aber nach wie vor Zeit, solchen Hinweisen nachzugehen. „Diese Prüfungen halten im Alltag extrem auf.“ So sieht es auch Manuela Brückner von der Nicolai-Apotheke in Eckernförde. Die Chargenprüfung per Datenbank werde „nicht vor Fälschungen bewahren“, so die Apothekerin.

Ihre Kollegin Isa Tegethof von der Apotheke am Hörst weist darauf hin, dass auch in einem gefälschten Impfpass eine korrekte Chargennummer landen könne. „Mein Vorschlag wäre, dass gleich in dem Moment, in dem geimpft wird, ein QR-Zertifikat ausgestellt wird.“

Tegethof berichtet von „dreisten Betrugsversuchen“, bei denen sie bedroht worden sei. Dreimal habe sie Anzeige erstattet. „Ich sage ganz klar: Leute, die meinen, dass sie uns linken können, werden zur Anzeige gebracht. Ich hoffe, meine Kollegen sehen das auch so.“ Nicht alle, denn unter Juristen ist umstritten, ob sie damit gegen ihre Schweigepflicht verstoßen.

Kiel: ABK-Mitarbeitern wegen Impfpassfälschungen gekündigt

Über ein einheitliches Vorgehen wird laut Kammer-Präsident Kai Christiansen am Donnerstag mit Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) beraten. „In Hamburg ist zum Beispiel verabredet worden, dass die Apotheken die 110 anrufen sollen. Gleiches wollen wir auch in Schleswig-Holstein erreichen.“

Fälschern kommt die Polizei auch durch Arbeitgeber bei der 3G-Prüfung auf die Spur. Beim städtischen Abfallunternehmen ABK in Kiel gibt es mehrere Verdachtsfälle. Zwei Mitarbeitern wurde bereits gekündigt.

