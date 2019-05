Nach dem Erfolg der Grünen bei der Europawahl auch in Schleswig-Holstein und dem Abrutschen der CDU von 34,4 auf 26,2 Prozent hat sich CDU-Landeschef Daniel Günther am Dienstag per E-Mail an seine etwa 19.300 Parteifreunde im Norden gewandt. Dort hat längst eine Kursdebatte begonnen.