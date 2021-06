Arbeitslosigkeit in Schleswig-Holstein sinkt – Wirtschaft erholt sich schneller

Kiel

Mehr als ein Jahr nach dem Corona-Schock gibt es am norddeutschen Arbeitsmarkt erste Anzeichen für eine Erholung von den Pandemiefolgen. Besonders stark zeigt sich nach den am Dienstag veröffentlichten Zahlen die Belebung in Schleswig-Holstein, wo der Lockdown dank niedriger Infektionszahlen früher als anderswo gelockert wurde. Zögerlicher verläuft die Erholung in Hamburg, das allerdings im vorigen Jahr auch viel tiefer in den Corona-Abgrund gestützt war.

Im nördlichsten Bundesland waren im Mai 92 043 Frauen und Männer ohne Job gemeldet, 3528 weniger als im April und 5164 weniger als im Mai 2020. Die Arbeitslosenquote fiel auf 5,8 (April: 6,1) Prozent, ein Jahr zuvor hatte sie 6,2 Prozent betragen. In Hamburg sank dieser Wert auf 7,8 (8,0) Prozent - nach 7,9 Prozent im Mai 2020. In Deutschlands zweitgrößter Stadt waren 83 895 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 1885 weniger als im April, aber nur 531 weniger als im Mai 2020. Stichtag für die Daten ist der 12. Mai.

Die Chefin der Regionaldirektion Nord der Arbeitsagentur, Margit Haupt-Koopmann, sagte, der Abbau der Arbeitslosigkeit in Schleswig-Holstein verlaufe jetzt - gemessen am Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2019 - „wieder im Schnitt wie vor Corona-Zeiten“, sprach angesichts der Erholung im Norden aber auch von einem noch „zarten Pflänzchen“. Insbesondere die Einrichtung von Modellregionen und weitere Lockerungen der Corona-Regeln hätten dazu beigetragen, dass die Zahl der Arbeitslosen aller Alters- und Personengruppen im Vormonatsvergleich gesunken sei. „Das hat noch mal einen richtigen Schub gegegen“, sagte Haupt-Koopmann der dpa.

Früh erste Lockerungen beschlossen

Dank der bundesweit besonders niedrigen Infektionszahlen hatte die Landesregierung in Kiel besonders früh erste Lockerungen beschlossen - und das Land bereits zum 17. Mai wieder für den dort wirtschaftlich sehr wichtigen Tourismus freigegeben. Schon am 19. April war in der Schleiregion plus Eckernförde die erste Tourismus-Modellregion gestartet, später folgten weitere Regionen, zuletzt mehrere Ostsee-Ferienorte an der Lübecker Bucht.

Der Chef der Hamburger Agentur für Arbeit, Sönke Fock, geht davon aus, dass in der Hansestadt mit weiteren Impffortschritten, sinkenden Inzidenzwerten und Lockerungen im Einzelhandel, der Gastronomie und Hotellerie die Zahl Arbeitslosen ebenfalls zurückgehen wird. Fock betonte aber auch, dass er nur mit einem verhaltenen Rückgang rechne, weil die Unternehmen vor Neueinstellungen bestehende Kurzarbeit beenden würden. Hamburgs Senat hatte erst Mai nach Monaten teils harter Corona-Einschränkungen die Zügel gelockert und zunächst Ausgangssperren aufgehoben; nach einem zeitlich abgestuften Plan folgten Lockerungen für Gastronomie und Tourismus. Der Fremdenverkehr ist für die Hansestadt einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren.

Entwicklung bei der Beschäftigung positiv

Dass Schleswig-Holstein bei der Belebung des Arbeitsmarktes weiter ist, zeigt auch die Entwicklung bei der Beschäftigung. Nach den letzten verfügbaren Daten gingen dort im März 1,017 Millionen Frauen und Männer einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach, rund 8300 mehr als ein Jahr zuvor. In Hamburg gab es im März knapp 1,006 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigte in Hamburger Unternehmen - immer noch 8100 unter Vorjahresniveau. Das entspricht Prognosen des Nürnberger Forschungsinstituts IAB, das in Untersuchungen auf die von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlichen Auswirkungen der Corona-Krise auf den Arbeitsmarkt hingewiesen hatte.

Von RND/dpa