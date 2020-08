Kiel

Demnach trennen sich Unternehmen insbesondere von Beschäftigten, die im Helferbereich (mit geringer Qualifikation) oder als Mini-Jobber arbeiten. In beiden Bereichen arbeiten überdurchschnittlich viele Flüchtlinge.

„Das Risiko, arbeitslos zu werden, ist für Flüchtlinge etwas größer als für Deutsche“, berichtete die BA-Direktionsleiterin Margit Haupt-Koopmann. Ihr Beleg: Die Arbeitslosigkeit liegt in Schleswig-Holstein im Juli 2020 um insgesamt 20,7 Prozent höher als im März 2020, bei Schutzsuchenden liegt sie sogar um 22,9 Prozent höher. „Ganz klar steigern zwei Faktoren das Risiko, in der Krise eher arbeitslos zu werden“, ergänzte die Arbeitsmarktexpertin.

Erster Faktor sei eine mangelnde formale Qualifikation, zweiter seien defizitäre Deutschkenntnisse. „In der jetzigen Situation fallen diese beide Faktoren bei vielen Flüchtlingen ungünstig zusammen“, sagt Haupt-Koopmann. Die BA will sich daher noch stärker „auf die individuelle Unterstützung der Personen mit Fluchthintergrund konzentrieren“.

Corona bremste Schulungsangebote für Flüchtlinge aus

Ob das in Zeiten der Corona-Pandemie gelingt, ist offen. „Ich sehe mit Sorge, dass Corona viele Schulungsangebote für Geflüchtete stark gebremst hat und wohl noch bremst, was ihren Weg in den Arbeitsmarkt deutlich verlängern wird“, mahnte Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ( FDP).

Erschwerend hinzu kommt, dass nur 80 Prozent der arbeitenden Flüchtlinge einen echten Job mit einer entsprechenden Sozialversicherung haben, darunter oft im Handel oder im Gastgewerbe. 20 Prozent, also jeder fünfte Flüchtling mit Beschäftigung, hat nur einen unsicheren Mini-Job. Viele Deutsche sind besser abgesichert. Bei allen Beschäftigten in Schleswig-Holstein liegt der Anteil der Minijobber bei nur 14 Prozent.

Syrer landen schnell aus dem Arbeitsmarkt

Die größten Sorgenkinder auf dem Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein sind statistisch gesehen die Syrer. Sie sind überdurchschnittlich häufig arbeitslos und auf Sozialleistungen angewiesen. Laut Ausländerzentralregister leben gut 34 000 Syrer im nördlichsten deutschen Bundesland. Ihr Anteil an allen Flüchtlingen aus den acht Hauptherkunftsländern beträgt 47 Prozent, ihr Anteil an den arbeitslosen Flüchtlingen aber 53,5 Prozent. Bei den sozialversicherungspflichtigen Jobs kommen die Syrer auf einen Anteil von nur 38 Prozent. Fast 24 500 Syrer beziehen Hartz IV. Das ist ein Anteil von 58 Prozent.

Die schlechte Bilanz der Syrer, die im Schnitt besser vor- und ausgebildet sind als Flüchtlinge aus anderen Ländern, erklärt sich auch aus dem Ausländerrecht. Viele Syrer landen als Kriegsflüchtlinge vergleichsweise schnell auf dem Arbeitsmarkt und haben damit keinen Anspruch mehr auf Geld- oder Sachhilfe aus dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Einen Hoffnungsschimmer sieht Haupt-Koopmann. Angesichts des drohenden Fachkäftemangels werden Arbeitskräfte mit Migrationshintergrund künftig auf dem Arbeitsmarkt stärker nachgefragt werden. „Ich sehe in vielen Geflüchteten, die noch ohne anerkannten Berufsabschluss sind, die Fachkräfte von morgen und übermorgen.“ Dazu passt ein erfreulicher Trend. Anfang des Jahres registrierte die Bundesagentur für Arbeit in Schleswig-Holstein bereits mehr als 2000 Auszubildende aus den acht Hauptherkunftsländern. Im Sommer 2015 vor der Flüchtlingswelle waren es gerade einmal 155 Auszubildende.

Von Ulf B. Christen