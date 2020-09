Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein: Weniger Menschen im September ohne festen Job

Kiel/Lübeck

Im Vergleich zum Vormonat sind im September in Schleswig-Holstein weniger Menschen ohne Arbeit. Das hat die Arbeitsagentur am Mittwoch mitgeteilt. 94.000 Frauen und Männer sind demnach ohne festen Job.

Das sind 3,7 Prozent oder 3600 Betroffene weniger als im August. Die Corona-Krise macht sich im Vorjahresvergleich deutlich bemerkbar: Gegenüber dem September 2019 stieg die Zahl der Arbeitslosen um 17 700 Menschen oder 23,2 Prozent. Die Arbeitslosenquote beträgt aktuell 6,0 Prozent, nach 6,2 Prozent im August und 4,8 Prozent vor einem Jahr.

„Auch im September hat sich die Aufhellung am Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein fortgesetzt“, sagte die Chefin der Regionaldirektion Nord der Arbeitsagentur, Margit Haupt-Koopmann. So seien im Vergleich zum August die Arbeitslosenzahlen aller Altersgruppen gesunken. „Insbesondere die Gruppe der "Unter-20-Jährigen" konnte von dieser Entwicklung profitieren.“

