Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) hat am Mittwoch im Umwelt- und Agrarausschuss des Landtags erste Eckpunkte für eine Artenschutzstrategie vorgestellt. Das Papier, mit dem sich am Dienstag bereits das Kabinett befasste und das nun in die Anhörung der Verbände geht, hat es in sich.