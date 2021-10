Kiel

Der grüne Umweltminister Jan Philipp Albrecht hat dem Landtag eine Strategie zum Erhalt der Artenvielfalt vorgelegt – und auf hohe Kosten hingewiesen. Bis zum Jahr 2030 müsse das Land zur Umsetzung der Maßnahmen zusätzlich 235 Millionen Euro in die Hand nehmen, sagte er am Mittwoch im Landtag. Um die Aufgaben zu bewältigen, müssten in der Landesverwaltung 45 weitere Stellen geschaffen werden. Und insgesamt seien zur Umsetzung der Biodiversitätsstrategie bis 2030 nach Berechnungen seines Hauses etwa 972 Millionen Euro zu veranschlagen.

„Wir liefern einen Masterplan für die Natur, um den Rückgang der biologischen Vielfalt im Land zu stoppen“, sagte der Minister und sprach von der Entwicklung einer sogenannten grün-blauen Infrastruktur: Gemeint sind Öko-Verbundsysteme auf dem Land wie auch in Gewässern von der Küste über landwirtschaftlich genutzte Flächen und natürliche Landschaften bis hin zu Stadträumen. „Ziel ist es, auf 30 Prozent der Landesfläche einen guten ökologischen Zustand zu etablieren.“

Nach Angaben der Fachbehörden gilt etwa die Hälfte der Tier- und Pflanzenarten im Land als gefährdet und wird in den Roten Listen aufgeführt. Die Fledermaus gehört ebenso dazu wie der Wolf und der Goldene Scheckenfalter, der Arznei-Thymian an der Eckernförder Bucht und der Gewöhnliche Teufelsabbiss.

Mindestens 15 Prozent der Landesfläche im Verbundsystem

Mindestens 15 Prozent der Landesfläche sollen laut Strategiepapier, das den Titel „Kurs Natur 2030“ trägt, als Verbundsystem von Schutzgebieten und Biotopen wirken. Zwei Prozent sollen sich als Wildnis weitgehend eigendynamisch und ungestört entwickeln. „Um Biodiversität zu schützen, müssen die naturnahen Lebensräume und gewachsenen Kulturlandschaften erhalten, Flächennutzungen extensiviert, Lebensräume renaturiert und vernetzt sowie die anhaltende Flächeninanspruchnahme durch Siedlung und Verkehr reduziert werden“, sagte Albrecht. Dafür brauche es die richtigen politischen Rahmenbedingungen, finanzielle Anreize und gesellschaftliche Begleitung.

Zumindest der Landtag debattierte das Thema am Mittwoch immer emotionaler. Vertreterinnen von SPD und Grünen hatten darauf hingewiesen, dass es beim Stopp des Artensterbens vor allem auf die Landwirtschaft ankommen werde. „Intensive Landwirtschaft, die in Schleswig-Holstein auf fast 70 Prozent unserer Landesfläche betrieben wird, ist mit ihrem Pestizideinsatz der Haupttreiber für den Artenschwund“, mahnte Marlies Fritzen (Grüne). „Überdüngung gefährdet zudem unser Trinkwasser.“ Auch Sandra Redmann (SPD) verwies darauf, dass der Verlust der Arten „ganz besonders in der Agrarlandschaft zu beobachten“ sei.

Davon fühlte sich die Lübecker CDU-Abgeordnete Anette Röttger provoziert. Ihre Familie betreibt einen Bauernhof. „Die Landwirtschaft arbeitet 365 Tage im Jahr in und mit der Natur“, sagte sie. „Sie kümmert sich um Artenvielfalt, weil Landwirtschaft nur so funktioniert.“ Oliver Kumbartzky (FDP) konstatierte, dass Biodiversität nur mit den Landwirten funktionieren werde. „Wirtschaft muss wettbewerbsfähig bleiben. Das Ganze muss ja auch bezahlt werden.“

Bauernverband sieht sich unzureichend beteiligt

Der Bauernverband reagierte auf das neue Strategie denn auch skeptisch. Das Papier sei mit den Akteuren in der Landwirtschaft nur mangelhaft abgestimmt, sagte Generalsekretär Stephan Gersteuer. Das sei einer der Gründe, warum sich die Koalition aus CDU, Grünen und FDP erneut in die Haare bekomme. Dabei seien die Bauern durchaus dabei, wenn es um die Stärkung von Artenvielfalt geht. „Wir sagen nicht: Produzieren um jeden Preis. Aber wenn wir Land brach liegen lassen oder weniger intensiv nutzen, dann muss es dafür einen finanziellen Ausgleich geben. Die größte Bedrohung von Biodiversität ist die Schließung von Höfen.“

Die meisten hiesigen Tier- und Pflanzenarten seien sogenannte Kulturfolger; sie folgten dem Menschen in seine Kulturlandschaft. „Naturschutz lebt vom Mitmachen“, sagte Gersteuer. „Wir hoffen sehr, dass man nicht wieder in die Konfrontation der 90er Jahre zurückfällt, nicht über das Ordnungsrecht Druck ausübt und die Wettbewerbsfähigkeit der Branche verschlechtert.“