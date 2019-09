In mehr als 2000 Städten weltweit will die Fridays-for-Future-Bewegung für mehr Klimaschutz demonstrieren. Auch an 30 Orten in Schleswig-Holstein finden am Freitag wieder Veranstaltungen statt. Allein in Kiel werden 10.000 Teilnehmer erwartet. Wir berichten im Liveblog.