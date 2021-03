Den Impfstoff von Astrazeneca erhalten in Schleswig-Holstein vorerst nur noch Impfberechtigte ab 60 Jahren. Diese Nachricht löste am Mittwoch einen Run auf das Anmeldeportal impfen-sh.de und auf Hausarztpraxen aus: Viele aus der Gruppe 60plus wollten sich Impftermine sichern. Doch sie scheiterten.

Von Heike Stüben