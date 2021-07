Atom-U-Boot in der Ostsee: Russland lässt die Muskeln spielen

Puttgarden

Eines der größten Atom-U-Boote der Welt kreuzt noch bis Ende Juli immer mittags vor Fehmarn in der Ostsee. Seit Montag fährt die „Kynaz Vladimir“ (zu Deutsch: Prinz Wladimir) in Begleitung von zwei anderen russischen Atom-U-Booten vom Skagerrak durch die dänischen Inseln Richtung Fehmarn.

Diese Bewegungen sind Anfang Juli ein gewohnter Anblick, da sie der Vorbereitung für die russischen Sommermanöver und die großen Militärparaden am letzten Sonntag im Juli in St. Petersburg und vor Baltiysk (Kaliningrad) dienen.

Atom-U-Boot in der Ostsee: Deutsche Fregatte beschattet die Russen

Neu ist aber diesmal die Masse der Schiffe. Erstmals überhaupt sind drei Atom-U-Boote der Nordflotte auf dem Weg in die Ostsee. Darunter eben auch die „Knyaz Vladimir“, ein Gigant. Das 170 Meter lange U-Boot wird von einem Atomreaktor angetrieben und verdrängt rund 24 000 Tonnen. Damit ist es eines der größten Atom-U-Boote der Welt.

In Russland gehört es zur neuen „Borei“-Klasse. Die Atomschiffe dieser Klasse waren bislang streng gehütete Geheimnisse. Am Dienstag passierte die „Knyaz Vladimir“ erstmals den Fehmarnbelt, beschattet von Patrouillenbooten der dänischen Marine und der deutschen Fregatte „Nordrhein-Westfalen“.

Das erst im Juni 2020 in Dienst gestellte Unterwasserboot kann bis zu 16 Interkontinentalraketen des Typs Bulawa mit bis zu 96 Atomsprengköpfen in den Startschächten transportieren. Wie viele der Raketen an Bord sind, ist russisches Staatsgeheimnis.

Beobachter bewerten die Entsendung von drei Atom-U-Booten in die Ostsee als klare Machtdemonstration der russischen Regierung. Zusätzlich sind das modernste Landungsschiff der russischen Marine, ein Raketenkreuzer sowie einer der modernsten U-Jagd-Zerstörer auf dem Weg.

Atom-U-Boot in der Ostsee als strategisches Signal an die Nato

„Die diesjährige Zusammensetzung ist schon interessant und kann als strategische Botschaft in Reinkultur verstanden werden“, sagt Johannes Peters, Leiter im Center für maritime Strategie und Sicherheit beim Institut für Sicherheitspolitik an der Uni Kiel. Die Flottenparade diene Putin dazu, sowohl nach innen als auch nach außen Stärke und Macht zu demonstrieren.

Die Nato-Staaten USA und Großbritannien schicken seit 1990 keine Atom-U-Boote mehr in die Ostsee. „So ein Atom-U-Boot ist in der Ostsee militärisch nicht gerade von Vorteil“, erklärt Peters. Da die Boote ihre Reaktorkühlung nicht abstellen könnten, seien sie gerade in flachen Gewässern wie der Ostsee über ihre Geräuschemissionen leicht zu orten.

Russisches U-Boot militärisch in der Ostsee wertlos

Am Montag hatte das mit Marschflugkörpern bestückte Atom-U-Boot „Orel“ zusammen mit dem neuen Atom-Eisbrecher „Arktika“ den Fehmarnbelt passiert. Im Skagerrak kreuzt zudem noch ein U-Boot der „Akula“-Klasse, ist aus Militärkreisen zu hören.

„Mit der lenkwaffentragenden Orel, dem Akula-Jagd-U-Boot und dem ballistischen Borei-U-Boot bringt Russland das ganze Spektrum seiner nuklearen U-Bootflotte in der Ostsee“, sagt Peters. Die Flotte sei außerhalb der Ostsee ein ernstzunehmender Gegner der Nato.

Insbesondere die Entsendung eines der modernen Borei-U-Boote ist aus Peters’ Sicht beachtlich: „Diese Boote sind das Rückgrat der russischen nuklearen Zweitschlagsfähigkeit und erheben den Anspruch, ihren westlichen Konterparts ebenbürtig zu sein.“

Abhör-Jackpot für die deutsche Marine

In der Abhöranlage der deutschen Marine auf Fehmarn dürften unterdessen die Sektkorken geknallt haben. „Russland nimmt für diese Fahrt in die Ostsee in Kauf, dass die Nato und allen voran Deutschland eine Vielzahl an extrem wertvollen Daten generiert“, so Peters.

Zwar versuchten die russischen Begleitschiffe die deutschen Abhöranlagen mit Störsignalen unter Wasser zu überlisten. „Die Vorbeifahrt der Knyaz Vladimir ist aber trotzdem als Jackpot der Aufklärung zu werten.“