Atomkraft-Debatte: Laufzeitverlängerung für Brokdorf eine Option?

Kiel

Der Kampf gegen den Klimakollaps und der drastische Strompreisanstieg bescheren der Kernenergie neue Fans. EU-Nachbarn wie Frankreich und Polen sehen Atomkraft als zentralen Bestandteil einer sicheren und klimafreundlichen Energieversorgung und als Garanten bezahlbarer Strompreise über das Kohlezeitalter hinaus. Auch deutsche Industrievertreter machen sich dafür stark, den Ausstieg zu verschieben.

Atomkraft: In Schleswig-Holstein ist nur noch Brokdorf am Netz

In Schleswig-Holstein ist Brokdorf das letzte von drei Atomkraftwerken, das noch Strom produziert. Doch auch hier ist Ende 2021 Schluss. Öffentlich will kaum jemand für eine Laufzeitverlängerung werben. Selbst der atomkraftfreundliche CDU-Wirtschaftspolitiker Hans-Jörn Arp mag nicht mehr offensiv für die Kernenergie trommeln – nachdem er Anfang 2020 in einem Interview für längere Laufzeiten plädiert und dafür selbst in der eigenen Partei Kopfschütteln geerntet hatte. Was Arp heute fordert, ist „eine ehrliche Debatte“ darüber, wie man eine der größten Industrienationen der Welt sicher und zu wettbewerbsfähigen Preisen mit Strom versorgen will, wenn Atomkraft und Kohle wegfallen: „Das ist mit Erneuerbaren nicht so schnell zu schaffen.“

Für Brunsbüttel und Krümmel ist der Rückbau auf den Weg gebracht

Schleswig-Holstein war einmal großer Exporteur von Atomstrom. 2007 lag die Produktion der drei Meiler bei rund 25 Terrawattstunden. Damals entsprach das einem Börsenstrompreis von 1,25 Milliarden Euro oder fast zwei Prozent des schleswig-holsteinischen Bruttoinlandproduktes. Während für Brunsbüttel und Krümmel bereits der Rückbau auf den Weg gebracht ist, erzeugte Brokdorf 2019 noch 10,4 Terrawattstunden – 27 Prozent der Bruttostromerzeugung im Land.

Albrecht: „Weiterbetrieb von Brokdorf weder notwendig noch sinnvoll“

Während sich Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) zur Laufzeitdiskussion keine Silbe entlocken lässt, stellt sein grüner Energiewendeminister klar: „Die Atomenergie ist noch immer eine Risikoenergie mit ungeklärter Entsorgungsfrage.“ Schon heute könne das Land den eigenen Stromverbrauch zu über 160 Prozent mit erneuerbaren Energien decken: „Für die Stromversorgung in Schleswig-Holstein ist es weder notwendig noch sinnvoll, Brokdorf am Netz zu lassen.“

IfW-Klimaökonomin plädiert für CO2-Lagerung

Sonja Peterson, Klimaökonomin am Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW), sieht die Dinge etwas anders: „Sollten die Betreiber ein wirtschaftlich interessantes Angebot machen, wäre es zumindest aus Sicht des Klimaschutzes sinnvoll, bestehende Anlagen nicht stillzulegen.“ Statt eine neue Kernkraft-Diskussion zu entfachen, solle die Politik aber lieber die Frage angehen, wie Deutschland mit dem Entzug von CO2 aus der Atmosphäre und dessen Lagerung umgehen wolle.

Wer eine Zukunft mit Atomkraft will, müsste die entscheidenden Player umstimmen: Sämtliche Betreiber in Deutschland haben klargestellt, dass eine Laufzeitverlängerung für sie nicht in Frage kommt: „Für jedes Kraftwerk“, sagt Eon-Sprecher Leif Erichsen, „gibt es einen Ausstiegspfad, den wir nicht verlassen können.“ Dieser Pfad beinhalte die gesamte Abwicklung und Finanzierung von Stilllegung, Rückbau und Verpackung der radioaktiven Abfälle. Zudem bekenne sich Eon zum gesellschaftlichen Konsens beim Ausstieg: „Als Betreiber haben wir unsere Hausaufgaben gemacht.“