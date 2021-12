Brokdorf

In den 1970er- und 1980er-Jahren demonstrierten mal 30.000, mal 100.000 Menschen lautstark gegen den Bau und den Betrieb des Atomkraftwerks (AKW) Brokdorf. Umso stiller wird es zum Abschied des Reaktors, dessen Betriebserlaubnis am Jahresende erlischt. „Wir werden am Elbdeich eine kleine, private Party feiern“, berichtet Karsten Hinrichsen, 78, der wie kein anderer gegen den Meiler an der Unterelbe kämpfte und deshalb in der Anti-AKW-Bewegung längst Legende ist. Unsere Redakteure Ulf Christen und Ulf Dahl (Fotos) besuchten den streitbaren Wissenschaftler in seinem Bauernhaus direkt am Elbdeich in Brokdorf.

Anti-AKW-Kämpfer, Brokdorf-Legende, Urgestein? Karsten Hinrichsen denkt kurz über sich und das Atomkraftwerk nach. „Rebell von Brokdorf finde ich ganz in Ordnung“, schmunzelt der Meteorologe, bei dem sich vieles um das AKW Brokdorf dreht. Durch den Garten sind es nur ein paar Schritte auf den Deich mit Blick auf die Kuppel des 1500 Meter entfernten Druckwasserreaktors. Auch im Bauernhaus aus dem 19. Jahrhundert ist das AKW präsent.

An der Wand hinter dem Küchentisch hängt ein großes Foto des Kraftwerks. Im Zimmer nebenan hat Hinrichsen die Unterlagen aus seinem AKW-Prozess und weiteres Material sauber abgeheftet. Auf dem Dachboden liegt die Hülse einer Tränengas-Granate, die die Polizei einst gegen Demonstranten einsetzte. Und im Kühlschrank liegen zwei Schachteln Jodtabletten. Hinrichsen kramt die Schachteln hervor und erzählt gleich, wie Jod bei Atom-Unfällen die Schilddrüse schützen kann.

Zum AKW-Gegner wurde der kleine, drahtige Mann eher zufällig. Hinrichsen, der in den Weltkriegswirren mit seinen Eltern aus Kolberg (heute Polen) nach Havetoft in Südangeln geflüchtet war und schließlich in Hamburg Abi machte, schaute als junger Meteorologe („Ich wollte was studieren, wo ich an der frischen Luft bin“) eine TV-Doku über die französische Wiederaufbereitungsanlage in La Hague.

Interviewt wurde ein Mitarbeiter, der mit Blick auf den baldigen Nachwuchs besorgt darüber nachdachte, ob sein Strahlenschutzanzug immer wirklich dicht gewesen sei. Das sei ein Schlüsselerlebnis gewesen, erläutert Hinrichsen. „Eine Technologie, die so gefährlich ist und bei der man nicht mal nach Dienstschluss seine Ruhe hat, ist Schiet.“

„Atompolitik wurde brutal durchgesetzt“

Er habe sich dann in den „Atomkram“ eingearbeitet, schnell Kontakt in die Szene in Hamburg bekommen. „Damals gab es in jedem Stadtteil eine Anti-AKW-Initiative.“ Hinrichsen machte mit, gehörte bald zu den Unterstützern der Kläger gegen die Standortentscheidung für das AKW Brokdorf.

Zum vergeblichen Kampf vor Gericht kam er in der Wilstermarsch – auf großen und teils gewalttätigen Demos. „Das waren andere Zeiten damals.“ Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Gerhard Stoltenberg und Innenminister Uwe Barschel (beide CDU) hätten die Atompolitik brutal durchgesetzt, auch friedliche Demonstranten mit Hubschraubern über Wiesen jagen lassen.

„Wer hinfiel, kriegte eins auf die Rübe.“ Es sei teils „kriegsähnlich“ zugegangen. Karsten Hinrichsen kam unverletzt davon. „Für die erste Reihe war ich zu feige.“ Und: „Eine Protestaktion, bei der Menschen verletzt werden, schadet dem Demo-Ziel.“

1984 rückte Hinrichsen seinem AKW persönlich auf den Pelz. Der Hamburger siedelte nach Brokdorf über. „Damals wollten viele raus aus der Stadt und ich kannte ja einige Leute aus der Wilstermarsch.“ Hinrichsen betont, dass sein Umzug nichts mit einem Prozess zu tun hatte.

Zwei Jahre später reichte er als Anwohner eine Klage gegen die zweite Teilbetriebsgenehmigung des AKWs ein. Das Verfahren beschäftigte mehrere Instanzen, dauerte zwölf Jahre, blieb erfolglos und kostete rund 80.000 Mark. Ein Viertel der Kosten übernahmen der atomkritische SPD-Vormann Günther Jansen und seine Partei.

Lust und Frust mit den Grünen

Hinrichsen zog es gleichwohl zu den Grünen. Er stritt für die Öko-Partei im Kreistag von Steinburg, schaffte es nie in den Landtag und trat Ende der 1990er-Jahre wegen des Kosovokrieges wieder aus. Inzwischen schüttelt er häufiger den Kopf über die frühere Öko-Partei. „Seitdem die Grünen an der Macht schnuppern, heulen sie mit denjenigen, mit denen sie koalieren“, analysiert er. „Und jetzt müssen sie sich im Bund wie im Land auch noch mit der FDP rumplagen.“

Gespannt ist auch das Verhältnis zu Robert Habeck und Jan Philipp Albrecht. Die beiden Grünen-Politiker, die in den vergangenen Jahren für die Atomaufsicht in Schleswig-Holstein zuständig waren, haben aus Sicht von Hinrichsen zu betreiberfreundlich und bürgerfern gearbeitet.

Auf Nachfrage räumt Hinrichsen ein, dass das AKW in Brokdorf 35 Jahre lang fast wie am Schnürchen lief. „Es gab zwar meldepflichtige Ereignisse, aber das war fast alles Pipifax.“ Eine heikle Geschichte habe es dann aber doch gegeben. Vor Jahren waren zahlreiche Hüllrohre von Brennstäben oxidiert, hätten brechen und eine Dampfexplosion auslösen können. „Habeck hat das damals verharmlost.“

Und noch eines wurmt den Anti-AKW-Helden: Nach dem Beschluss des Atomausstiegs 2011 stößt er mit seinen Hinweisen, Einwänden und Nachfragen bei der Kieler Atomaufsicht häufiger auf taube Ohren. „Die sind genervt.“ Umso mehr wünscht er sich das Jahresende herbei.

„Ich bin schon froh, dass das Ding abgeschaltet wird.“ Damit sei hoffentlich auch die innere Verpflichtung, den AKW-Betrieb kritisch zu begleiten, weg. „Eigentlich möchte ich nur noch im Garten arbeiten und auf dem Deich Fahrrad fahren.“

Rückbau des Reaktors ist riskant

Ob Hinrichsen wirklich aussteigt, ist offen. Der Brokdorfer hat nach dem Kampf gegen den Bau und den Betrieb des AKW den gegen den Abriss des Meilers aufgenommen. „Das ist nicht widersprüchlich, sondern unter dem Gesichtspunkt des Strahlenschutzes sogar folgerichtig.“ Beim Rückbau könnte radioaktives Material über den Schornstein oder das Abwasser entweichen. Nicht minder brisant seien die Pläne, möglichst viele Teile des AKW zu recyceln und schwach strahlende Abfälle zu deponieren.

Hinrichsen redet sich in Rage, warnt eindringlich vor einem sofortigen Abriss. „Die Systeme sind noch heiß.“ Sinnvoll seien zehn Jahre Pause. „Dann sind kurzlebige Nuklide zerstrahlt.“ Der Wissenschaftler und seine Anti-AKW-Initiative fordern zudem strenge Grenzwerte und wollen sich deshalb die vom Land zu erteilende Abrissgenehmigung genau angucken.

„Erst danach werden wir entscheiden, ob wir juristisch dagegen vorgehen.“ Der Kampf um Brokdorf geht also nach der Abschaltung des Reaktors möglicherweise in die nächste Runde.

Von Ulf Christen