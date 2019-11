Brokdorf/Kiel

Für die Sanierung müsse das Hauptkühlwassersystem abgestellt werden. Die Arbeiten könnten nur bei Tide durchgeführt werden. Die Maßnahmen würden von Sachverständigen überwacht. Brokdorf darf laut Atomgesetz noch bis Ende 2021 Strom produzieren.

Zur Erläuterung hieß es, über das Kühlwasserauslaufbauwerk werde das Kühlwasser so in die Elbe eingeleitet, dass die Querströmung an der Oberfläche reduziert werde. Dazu enthalte das Kühlwasserauslaufbauwerk eine Tauchwand, die dafür sorge, dass das Kühlwasser unterhalb der Wasseroberfläche in die Elbe einströme.

Von RND/dpa