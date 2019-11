Attentat in Lübeck: Peter Spoth möchte nicht als Held dastehen

Lübeck/Kiel

Eine Rettungsmedaille vom Ministerpräsidenten zu bekommen, ist eine tolle Sache. Aber Peter Spoth (64) ist an diesem Tag nicht nach großen Freudensprüngen zumute. „Es gab ja nur zwei Möglichkeiten“, sagt er. „Entweder ich mach’ die Tür auf und lauf weg. Oder ich bleibe da und tue was.“

Am 20. Juli 2018 greift ein Attentäter in einem Bus des Stadtverkehrs Lübeck in Kücknitz mehrere Fahrgäste an und verletzt zwölf zum Teil schwer. Peter Spoth ist damals der Busfahrer. Durch sein mutiges Eingreifen verhindert er Schlimmeres.

Geburt verdrängt Attentat von Lübeck "an die Seite"

Im Gästehaus der Landesregierung in Kiel warten am Nachmittag schon die Reporterteams und Kameras auf den „Star“ des Tages. Zusammen mit seiner Frau Anne (63), Sohn Sven (44), Schwiegertochter Nicole (39) und seiner Enkeltochter Wolke ist Peter Spoth aus Lübeck angereist.

Wolke ist genau fünf Tage nach dem Attentat auf die Welt gekommen. „Sie ist meine große Freude“, erzählt Peter Spoth. „So wird der Vorfall durch das Leben an die Seite gedrängt.“

Einsatzkräfte stehen vor einem Bus im Lübecker Stadtteil Kücknitz, in dem ein Fahrgast Mitreisende mit einem Messer attackiert hatte. Quelle: dpa

Dass es damals Verletzte gegeben hat, damit habe er noch immer zu kämpfen. „Ich war der Meinung, ich hab’ alle aus meinem Fahrzeug herausbekommen.“

Iraner griff zwölf Menschen mit Messer an

Der 20. Juli 2018 ist ein sonniger Freitag. Peter Spoth ist an diesem Tag für die Strecke Lübeck/ Travemünde eingeteilt. Um 13.15 Uhr startet er am Lübecker ZOB, hilft an der Haltestelle in der Solmitzstraße noch einem Rollstuhlfahrer in seinen Gelenkbus. Wenige Hundert Meter später ist die Welt aus den Fugen geraten. Da hat der Deutsch-Iraner Ali D. (35) bereits mitten im Bus Feuer gelegt und zwölf Menschen mit einem Messer verletzt.

Peter Spoth sieht anfangs nur die Flammen, lenkt seinen Bus an den Fahrbahnrand und öffnet alle Türen. „Bloß alle raus“, schießt es ihm durch den Kopf. Zusammen mit anderen Fahrgästen hilft er dem Rollstuhlfahrer nach draußen, dann versucht er, mit einem Feuerlöscher die Brandstelle zu löschen.

Fahrgäste ergreifen den Attentäter von Lübeck

Der Täter schlägt ihm ins Gesicht, um die Löschversuche zu verhindern. Dann geht alles ganz schnell. Peter Spoth richtet noch den Feuerlöscher auf den Attentäter, da springen dem Busfahrer andere Fahrgäste bei, ergreifen den Mann und zerren ihn aus dem Bus.

„Ich hab‘ dann weiter gelöscht“, gibt Peter Spoth später zu Protokoll. „Erst beim Aussteigen hab‘ ich die blutenden Verletzten gesehen.“ Von der Gefahr, in der er selbst geschwebt hat, habe er gar nichts mitbekommen.

Attentat ließ Busfahrer schlecht schlafen

An diesem Nachmittag in Kiel ist der Tag noch einmal ganz präsent. Keine schöne Erinnerung. „Klar hab’ ich anfangs schlecht geschlafen“, bekennt er. „Aber nach knapp zehn Wochen hab’ ich meinen Dienst wieder aufgenommen.“

Wenn er an der Stelle vorbeikommt, an der es passiert ist, denkt er noch ab und zu daran. Aber mehr auch nicht. „Ich möchte nicht großartig als Held dastehen“, sagt er. „In so einer Situation muss man einfach handeln.“

Daniel Günther lobt Peter Spoth

In seiner Laudatio lobt Ministerpräsident Daniel Günther das couragierte Eingreifen von Peter Spoth. „Ich selbst war damals gerade mit meiner Tochter in Büsum im Watt unterwegs, als ich die Nachricht von dem schrecklichen Vorfall in Lübeck bekam“, sagt er. Und: „Sie sind ein ziemlich mutiger Mann.“ Vor laufenden Kameras zeichnet er anschließend den Busfahrer mit der Rettungsmedaille des Landes aus.

Der Attentäter Ali D. ist inzwischen verurteilt worden. „Das Landgericht Lübeck hat festgestellt, dass der Beschuldigte einen versuchten Mord zum Nachteil der 48 Businsassen begangen hat“, teilte Ulla Hingst von der Staatsanwaltschaft Lübeck mit.

Außerdem wurde er wegen „schwerer Brandstiftung, einer besonders schweren Brandstiftung, einer versuchten Brandstiftung mit Todesfolge sowie gefährlicher Körperverletzung zum Nachteil von acht Menschen und Körperverletzung zum Nachteil von vier Menschen“ verurteilt.

Peter Spoth wollte keine Entschuldigung vom Täter

Das Landgericht Lübeck entschied, dass der Beschuldigte zum Tatzeitpunkt aufgrund einer krankhaften seelischen Störung schuldunfähig war. Da weitere „erhebliche rechtswidrige Taten“ von ihm zu erwarten seien, wurde er in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Das Urteil ist seit dem 16. März 2019 rechtskräftig. Peter Spoth: „Eine Entschuldigung vom Täter hab’ ich vor Gericht abgelehnt. Da gibt’s nichts zu entschuldigen.“

