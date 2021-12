Kiel

Persönliche Anfeindungen muss sich Christine Aschenberg-Dugnus vor allem im Internet gefallen lassen. Die Gesundheitspolitikerin aus Strande ist seit Dezember Parlamentarische Geschäftsführerin der FDP-Bundestagsfraktion – und scheut sich nicht vor klaren Ansagen.

Frau Aschenberg-Dugnus, dieses Silvester wird auch in Strande etwas ruhiger, weil nicht geknallt wird. Vermissen Sie das?

Christine Aschenberg-Dugnus: Ich bin nie ein Freund der Knallerei gewesen, weil ich davor immer ein bisschen Angst hatte. Aber ich verstehe, wenn Menschen Spaß daran haben, dass es ihnen fehlt.

Ihr Strander Parteifreund Wolfgang Kubicki, ein enger Weggefährte, hat 2021 damit geprahlt, sich nicht an die Kontaktbeschränkungen gehalten zu haben. Sie auch nicht?

Ich habe mich immer dran gehalten. Ich fahre auch in Strande 30, weil da Tempo 30 vorgeschrieben ist. Ich halte mich immer an alle Regeln, weil ich sehe, dass ich im Fokus stehe und Vorbildfunktion habe.

Ist Herr Kubicki kein Vorbild? Er ist stellvertretender Bundestagspräsident.

Das muss er selber mit sich und der Allgemeinheit abmachen. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Wir kennen ja alle Wolfgang Kubicki. Vielleicht hat er einfach einen Spruch rausgehauen.

Sind Sie geimpft oder ist Ihnen die Frage zu privat?

Nein, ich sage überall, dass ich geimpft bin. Am 6. Dezember habe ich meine Booster-Impfung bekommen. Egal, welche Impfung jetzt noch notwendig sein sollte: Ich werde es so früh wie möglich umsetzen. Ich bin ein großer Impffreund und übrigens auch gegen Grippe geimpft.

Können Sie verstehen, wenn Menschen die Frage zu privat ist?

Ja, das kann ich verstehen. Man redet ja auch nicht über Krankheiten oder ob man regelmäßig zu Präventionsprogrammen geht oder seine Zähne untersuchen lässt. Aber als Bundestagsabgeordnete haben Sie keine Privatsphäre. Jeder weiß, wo ich wohne, wie alt ich bin. Meine Schulbildung und meine Vita kann jeder einsehen. Wenn ich das nicht möchte, dann darf ich mich nicht als Kandidatin zur Verfügung stellen.

Impfen ist zum Politikum geworden. Ihr Parteifreund aus dem Landesverband Schleswig-Holstein, Gesundheitsminister Heiner Garg, wird nicht müde, die Menschen zum Impfen aufzufordern. Andere aus der FDP scheuen sich vor klaren Empfehlungen – vor allem, was die allgemeine Impfpflicht angeht. Sie auch?

Ich bin gegen die allgemeine Impfpflicht, aber sehr für die einrichtungsbezogene Impfpflicht, weil wir die vulnerablen Gruppen schützen müssen. Auch der Hausmeister und der Koch, der im Pflegezentrum arbeitet, muss sich impfen lassen. Aber die allgemeine Impfpflicht ist ein zu starker Eingriff. Um die Impfgegner kümmere ich mich erstmal nicht, die können Sie ohnehin nicht überzeugen. Aber mindestens 50 Prozent der Ungeimpften sind Menschen, die Angst haben vor Nebenwirkungen oder davor, nicht mehr schwanger werden zu können. Die können und müssen wir noch erreichen. Das geht, wenn man wie in Bremen in die Quartiere geht.

Wie bewerten Sie die Gefahr, die von Omikron ausgeht?

Ich sehe eine sehr große Gefahr. Zugleich wissen wir, dass die Booster-Impfung einen mindestens 70- bis 75-prozentigen Schutz vor einer schweren Erkrankung auch bei Omikron bietet. Deswegen ist es so wichtig, die Booster-Impfung so schnell wie möglich voranzubringen. Und parallel müssen wir die Erst- und Zweitimpfungen weiter vorantreiben.

Was schätzen Sie am neuen SPD-Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach?

Ich habe ihn als sehr fairen Kollegen kennengelernt, der sich auch auf eine andere Meinung einlässt. Ich arbeite sehr gut mit ihm zusammen.

In der Corona-Bekämpfung gilt er als Hardliner.

Wir müssen angemessene Maßnahmen auf den Weg bringen, die Wirkung zeigen. Mit dem Infektionsschutzgesetz haben wir sehr viel mehr Maßnahmen auf den Weg gebracht als vorher: Ich sage nur 3G im ÖPNV, 3G am Arbeitsplatz, Homeoffice und weitere Möglichkeiten zur Kontaktbeschränkung. Das muss jetzt umgesetzt werden, und da waren wir in der Ampel-Koalition alle auf einer Linie.

Seit Wochen gibt es sogenannte Spaziergänger, auf denen Kritiker gemeinsam mit Coronaleugnern und Neonazis marschieren. Wie bewerten Sie das?

Jeder hat das Recht zu demonstrieren und seine Meinung zu äußern. Aber was da aus dieser braunen Soße auf uns überschwappt, ist unsäglich. Ich glaube, es ist eine Minderheit, die sehr lautstark ist. Ich möchte das Thema Impfpflicht nicht von solchen Leuten abhängig machen. Und von solchen Leuten lasse ich mich auch nicht einschüchtern.

Werden Sie selber bedroht?

Ja, auf meinen Seiten bei Facebook, Instagram und Twitter. Oftmals sperre ich diese Leute. Ich will nicht, dass sie ihre kruden Gedanken auf meine Seiten schreiben. Mein Mann beziehungsweise seine Helferinnen sind aber auch betroffen: Da wird in der Praxis angerufen, er solle mal seiner Frau in die Fresse hauen für das, was sie da macht. Dann bekommt mein Bürgermeister in Strande Post, er solle doch ein Insolvenzverfahren gegen mich einleiten, weil ich nicht mit Geld umgehen könne. Und im Internet werde ich als Mörderin bezeichnet. Mir ist es egal, was man über mich sagt. Aber radikale Pamphlete auf meinen Seiten lösche ich sofort. Und wenn es meine Familie betrifft, hört für mich der Spaß auch auf. Aber das gehört zum Job dazu: Je mehr öffentliche Aufmerksamkeit man hat, desto eher bekommt man den ganzen Dreck ab.

Politiker und Journalisten werden bedroht. Was kann, was muss der Staat tun?

Verfolgen. Und auf jeden Fall schnell verurteilen, damit diejenigen, die so einen Dreck machen, sofort spüren: Das hat Konsequenzen. Es ist nicht immer leicht, diese Leute zu finden. Aber unsere Behörden sind gut aufgestellt. Ich kann nur jeden ermutigen, Anzeige zu erstatten.

Im Mai wählt Schleswig-Holstein einen neuen Landtag. Inwiefern wird die FDP von ihrer Coronapolitik profitieren?

Schwer zu sagen. Corona wird ein Dauerthema bleiben und die Menschen beschäftigen. Wir haben mit Heiner Garg einen sehr guten Gesundheitsminister, der die Krise vorbildlich bewältigt. Ich hoffe sehr, dass die Bürgerinnen und Bürger das anerkennen.