Kiel

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat mit ihrer jüngsten Empfehlung Kritik ausgelöst, besonders bei den Hausärzten. Auch Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) verbarg seine Verwunderung über die Entscheidung am Freitag nicht. Dennoch setze das Land Schleswig-Holstein die Empfehlung ohne Verzug um.

Die Wissenschaftler der Stiko hatten am Donnerstagabend empfohlen, allen Menschen mit einer Erstimpfung durch den Impfstoff von Astrazeneca beim zweiten Termin ein mRNA-Präparat zu verabreichen. Das löse eine bessere Immunantwort im Hinblick auf die ansteckendere Delta-Variante des Coronavirus aus, hieß es. Die Empfehlung umfasst auch, nicht zwölf Wochen mit der zweiten Impfung zu warten, sondern nur noch vier Wochen.

Schleswig-Holstein folgt der Stiko-Empfehlung zu Astrazeneca

Nach einer Sondersitzung der Gesundheitsministerkonferenz am Freitag gab Heiner Garg bekannt, dass Schleswig-Holstein wie alle anderen Bundesländer der Empfehlung folge. „Das haben wir immer getan.“

Er und die anderen Gesundheitsminister seien jedoch überrascht gewesen, dass die Stiko vor Abschluss des Stellungnahmeverfahrens eine Empfehlung auf ihrer Internetseite veröffentlicht habe.

“Immer wieder was Neues mit der Stiko“, so Garg vielsagend. Wissenschaftlich und medizinisch halte er die Entscheidung für richtig „und eine gute Nachricht“. Die Kommunikation des Gremiums müsse jedoch besser werden.

Konkret bedeutet der Beschluss: „In den Impfzentren müssen keine Termine verlegt oder storniert werden.“ Ohnehin standen nur noch in den kommenden beiden Wochen solche Zweittermine an, bei denen die Impflinge zuvor bereits Astrazeneca erhalten hatten.

Wer will, kann auch Astrazeneca erhalten

Die Impfungen mit diesem Präparat waren nach einer Entscheidung Mitte April ausgelaufen. In allen diesen Fällen sei der Zweittermin mit Biontech oder Moderna gesichert, so Garg. Wer wolle, könne auch ein zweites Mal Astrazeneca erhalten.

Die offenen Impfaktionen in den Impfzentren und der mobilen Teams werden dem Gesundheitsminister zufolge fortgeführt, „wir haben ausreichend mRNA-Impfstoff dafür“.

“Ich will nicht verhehlen, dass der Großteil von Astrazeneca in den Praxen der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte verimpft wurde“, so Garg. Wer dort geimpft wurde, muss sich seine zweite Spritze auch dort verabreichen lassen.

„Vermutlich können nicht alle Praxen den zweiten Termin vorverlegen“, wies Garg bereits auf ein Problem hin, das durch den von zwölf auf vier Wochen verringerten Abstand zwischen den beiden Impfungen entsteht.

Zweitimpfung erst frühestens nach vier Wochen

Gemeint sei aber frühestens nach vier Wochen, es könne also auch später sein, so Garg. „Ich bitte das wörtlich zu nehmen“, sagte er an die Patienten der Hausarztpraxen gerichtet. Und: „Machen Sie das Praxispersonal bitte nicht für Entscheidungen der Stiko verantwortlich.“

Tatsächlich habe die Empfehlung „zu einem regelrechten Chaos in den schleswig-holsteinischen Arztpraxen geführt: Telefone stehen nicht mehr still, Termine geraten durcheinander, Praxisbesucher fordern das schnelle Impfen mit einem Impfstoff, der in den Mengen nicht vorhanden ist und das Personal sieht sich mit langwierigen und schwierigen Diskussionen mit Praxisbesuchern konfrontiert“, teilte die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) mit.

„Es ist ein unhaltbarerer Zustand, dass diese rasanten Kurswechsel auf dem Rücken der Praxen und ihres Personals ausgetragen wird, das hätte man voraussehen können“, sagte Vorstandsvorsitzende Monika Schliffke. Es sei politischer Aktionismus, ohne Stellungnahmeverfahren bereits an die Öffentlichkeit zu gehen.

KVSH empfiehlt Ärzten in Schleswig-Holstein auf Astrazeneca zu verzichten

„Die Politik muss jetzt dafür sorgen, dass speziell für Praxen, die sich aktiv an Sonderaktionen zu Astrazeneca eingesetzt haben, in größeren Mengen mRNA-Impfstoff geliefert wird“, forderte Schliffke. Weil sich die Stiko und die Europäische Arzneimittelbehörde widersprächen, müsse auch die Haftungsfrage geklärt werden.

Die KVSH empfehle ihren Ärzten, nunmehr auf Erstimpfungen mit Astra zu verzichten. „Die Nicht-Planbarkeit durch ständig wechselnde Vorgaben ist niemandem mehr zumutbar.“

Das kommentierte Heiner Garg nicht. In der Gesundheitsministerkonferenz habe der Bund jedoch zugesagt, für ausreichend mRNA-Impfstoff in den Bundesländern zu sorgen.

Dass es durch die Empfehlung hingegen zu starken Überkapazitäten bei Astrazeneca kommt, glaubt er nicht. Es könne dazu führen, dass sich viele aufgrund der stärkeren Immunantwort überhaupt erst zu der Impfung und zu dieser Kombination entscheiden, zeigte Garg sich zuversichtlich.

Hohes Schutzniveau, auch gegen Delta-Variante des Coronavirus

„Aber insgesamt kann ich nicht einschätzen, welche Auswirkungen die Entscheidung auf die bundesweite Nachfrage haben wird.“ Sollte etwas übrig bleiben, könne damit anderen Ländern geholfen werden, in denen die Impfstoffversorgung schlecht sei.

Dennoch handele es sich bei dem Impfstoff nicht um die zweitbeste Lösung gegenüber den mRNA-Produkten. Bei denen sei lediglich die Immunantwort besser.

„Eine abgeschlossene Impfserie mit Astrazeneca bietet ein hohes Schutzniveau, auch vor der Delta-Variante“, sagte er an alle, die damit zweimal geimpft wurden. Bei der Stiko-Empfehlung handele es sich lediglich um eine weitere Optimierung.