Sie versorgt Covid-19-Patienten – ein Interview mit Krankenschwester Martina Lux

Frau Lux, warum haben Sie sich freiwillig für die Coronastation gemeldet?

Martina Lux: Ich habe schon vorher lange auf der Infektionsstation gearbeitet. Ich war auch bei der Ehec-Epidemie dabei. Und von damals habe ich weniger in Erinnerung, wie unsicher und schlimm die Situation war, sondern für mich ist das vor allem eine positive Erfahrung gewesen, weil wir als Team so zusammengewachsen sind. Alle sind sich ja der besonderen Anforderungen bei hochansteckenden Erkrankungen bewusst.

Wie viele Patienten versorgen Sie mit Ihren Kollegen auf der Coronastation?

Wir haben vor viereinhalb Wochen mit drei Patienten angefangen. Jetzt sind es 20 Männer und Frauen. Sie liegen auf 13, 14 Zimmer verteilt. Wenn es passt, liegen zwei Patienten in einem Zimmer, damit sie Gesellschaft haben.

Wie geht es den Patienten, die zu Ihnen kommen?

Sie alle sind positiv getestet und so stark an Covid-19 erkrankt, dass sie nicht mehr zu Hause versorgt werden können. Sie leiden unter Atemnot, haben eine erhöhte Atemfrequenz, in der akuten Phase meist hohes Fieber von 39 Grad und mehr und fühlen sich insgesamt sehr schlecht.

Wie lange dauert diese akute Phase?

Der Verlauf ist sehr unterschiedlich. Die akute Phase kann vier, fünf Tage dauern, aber auch wesentlich länger.

Was unterscheidet die Arbeit auf der Infektionsstation von der auf der Coronastation?

Das kommt natürlich auf die Erkrankungen an, die die Patienten auf einer Infektionsstation haben. Aber in der Regel können wir dort mit OP-Maske und einem luftdurchlässigen Kittel in die Patientenzimmer gehen. Das reicht bei Covid-19-Patienten nicht.

Wie schützen Sie sich jetzt?

Wenn wir auf die Station kommen, ziehen wir nicht die üblichen Hosen und Kittel an, sondern Einmalkleidung. Diese Kleidung behalten wir bis zum Schichtende an. In dieser Zeit sollen wir die Station ja nicht verlassen. Wenn wir in ein Patientenzimmer gehen, müssen wir uns jedes Mal vorher und nachher in der Schleuse, also einem kleinen abgetrennten Vorraum, umziehen.

Was heißt das konkret?

Wir ziehen über die Einmalkleidung Kittel an, die wasserundurchlässig sind, dazu eine FFP-2-Maske, Schutzbrille, Haube und Handschuhe. Das hat am Anfang zehn Minuten gedauert, mit Routine geht das jetzt in sieben, acht Minuten. Wenn wir das Patientenzimmer verlassen, müssen wir die Schutzkleidung wieder ablegen, Kittel, Haube, Handschuhe und Mundschutz in einer Tonne entsorgen, dann uns, die Schutzbrille und diverse Oberflächen desinfizieren. Das dauert noch mal zehn, zwölf Minuten.

Wie oft machen Sie das am Tag?

Das ist unterschiedlich, aber insgesamt verbringen wir 70 bis 80 Prozent der Arbeitszeit in den Patientenzimmern. Wir erklären den Patienten, dass wir die Besuche im Zimmer auf das Nötige beschränken müssen. Wenn ein Patient klingelt, klären wir, wenn er dazu in der Lage ist, erst telefonisch ab, ob sein Anliegen vielleicht bis zum nächsten geplanten Besuch warten kann. Aber sieben Mal über den Tag verteilt ist das Minimum. Je nachdem wie es dem Patienten geht, sind es aber auch zehn Besuche und mehr.

Wie viele Pflegefachkräfte sind Sie auf der Coronastation?

In der Frühschicht zu viert, manchmal kommt eine Pflegeassistentin dazu, in der Spätschicht sind wir auch vier und nachts zu zweit.

Was sind Ihre Aufgaben in den Patientenzimmern?

Wir müssen regelmäßig die Vitalwerte kontrollieren. Mindestens dreimal am Tag wird die Sauerstoffsättigung im Blut gemessen. Reicht sie nicht, haben wir Sauerstoffanschlüsse in der Wand und versorgen die Patienten mit Sauerstoff. Reicht das auch nicht, werden sie auf die Intensivstation verlegt, wo es Beatmungsgeräte gibt. Auf der Coronastation sind die Patienten oft so geschwächt, dass wir auch die Körperpflege übernehmen, sie lagern, Katheter kontrollieren müssen… Dazu kommt die Versorgung mit Essen und Trinken. Das Essen wird in Einmalgeschirr durch eine Schleuse auf die Station geliefert. Wir bringen es dann zu den Patienten, helfen ihnen bei Bedarf und entsorgen Reste und das Einmalgeschirr anschließend komplett in speziellen Mülltonnen. Für die Reinigung der Zimmer kommen speziell geschulte Kräfte. Dennoch sind wir oft eine bis eineinhalb Stunden am Stück in den Zimmern.

Wie geht es Ihnen danach?

Weil die Einmal- und auch die Schutzkleidung ja nicht luftdurchlässig sind, ist man so durchgeschwitzt, dass man kaum hinterherkommt mit dem Trinken, um die Elektrolyte wieder aufzufüllen. Nach einem Dienst ist man so gerädert, als hätte man einen Marathon gelaufen. Und manchmal hat man auch Schmerzen in der Atemmuskulatur, weil das Atmen durch die FFP-2-Masken so viel Kraft erfordert. Ich arbeite auf meiner Dreiviertelstelle sonst sieben Tage am Stück, aber jetzt nur maximal fünf Tage, weil ich es sonst körperlich nicht schaffen würde. Es gibt aber Vollzeitkollegen, die das zehn Tage am Stück durchhalten.

Denken Sie auch zu Hause an die Arbeit?

In den ersten ein, zwei Wochen schon. Inzwischen hat sich das gegeben.

Was ist für Sie am schwersten auf der Station?

Wenn jüngere Patienten sterben.

Was belastet die Corona-Patienten nach Ihrer Erfahrung am stärksten?

Die Atemnot löst oft akute Angst aus. Auch die Erkrankung an sich weckt die Angst, daran zu sterben. Sehr belastend ist außerdem das Wissen, dass man nicht das Zimmer verlassen und keinen Besuch bekommen darf. Besuch ist ja nur in Ausnahmesituationen möglich, zum Beispiel wenn sich der Zustand massiv verschlechtert.

Dann darf ein Angehöriger zu dem Patienten kommen?

Ja, wenn die Oberärztin eine Genehmigung gibt. Dann zieht sich einer von uns die volle Schutzkleidung an, holt den Angehörigen an der Pfote ab, kleidet ihn ebenfalls komplett ein und bringt ihn – ohne dass er etwas anfassen darf – zu dem Patienten. Anschließend wird die Schutzkleidung des Besuchers in der Schleuse entsorgt, er erhält eine komplette neue Schutzkleidung und wird zur Pforte begleitet. Dort nehmen wir ihm die Schutzkleidung ab und entsorgen sie.

Sie wirken trotz allem gelassen, ja zuversichtlich. Haben Sie keine Angst vor Ansteckung?

Nein, ich bin zwar noch nicht getestet worden, fühle mich aber gut geschützt. Jeder, der bei uns auf der Station ist, muss konzentriert arbeiten und ausgeglichen sein. Ich denke, wer Angst hat, macht Fehler. Und das wollen wir auf jeden Fall verhindern.

