Land will Corona-Hilfen verdoppeln

Kiel

Dies kündigte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) am Montag an. "An vielen Stellen haben wir großen Finanzierungsbedarf", erläuterte Heinold.

650,5 Millionen Euro sind für konkrete Programme vorgesehen - für Wirtschaft, Gesundheitswesen samt Bonus für Pflegekräfte, Kultur, Bildung und Sport. Zusätzlich plant Heinold jetzt 349,5 Millionen Euro als globale Mehrausgabe ein. Damit will sie das Land für Notsituationen und Folgekosten aus Bundesgesetzen wappnen.

