Ein Laster hat am Dienstag auf der Autobahn 7 in Schuby (Kreis Schleswig-Flensburg) Hunderte Wasserflaschen verloren und so eine Sperrung verursacht. Der Lkw habe nach einem Auffahrunfall mit einem Auto mehrere Kästen mit Wasserflaschen verloren, sagte ein Polizeisprecher am Morgen.