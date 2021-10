Kiel

Kinder in Hamburg konnten in den Herbstferien an 288 Schulen in rund 900 Kursen versuchen, Lernrückstände aus der Corona-Zeit aufzuholen. Während sich Hamburgs Bildungssenator Ties Rabe (SPD) dort über eine Rekordbeteiligung der Schulen freute, kann Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) nicht beziffern, wie viele Angebote es hier in den Herbstferien gab. Ihr Haus kann nicht mal die Frage beantworten, wie groß die Resonanz auf den zweieinhalb Monate zurückliegenden Lernsommer war.

Für dieses und das kommende Jahr sind immerhin fünf Millionen Euro für zusätzliche Förderangebote in den Ferien eingeplant.

Weil die Schulen bis Ende des Jahres Zeit haben, ihre Angebote abzurechnen, könnten noch keine konkreten Aussagen über Teilnehmerzahlen getroffen werden, heißt es aus dem Ministerium. Nur so viel: 130 von rund 800 Schulen im Land hatten vor den Sommerferien zugesagt, Angebote für rund 4500 Schülerinnen und Schüler zu realisieren, weitere 50 Schulen waren am Planen. Ende Oktober will das Ministerium eine Umfrage starten, um zu erheben, wie hoch die Qualität der Angebote war.

Experte: Millionen helfen nur, wenn damit auch die Richtigen unterstützt werden

In Schleswig-Holstein seien diverse Unterstützungsmaßnahmen auf den Weg gebracht worden, sagt Prof. Olaf Köller. „Ob und welche Effekte dies haben wird, werden wir vielleicht Ende des Jahres 2022 sehen“, so der Direktor des Kieler Leibniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik. Lehrkräfte müssten genau hinschauen, welche Schülergruppen Probleme haben. „Das ganze Geld des Aufholprogramms wird nur helfen, wenn die wirklich Bedürftigen unterstützt werden.“

Er bekomme langsam das Gefühl, Bildungsministerin Karin Prien (CDU) wolle lieber gar nicht so genau ausgewertet bekommen, wie viele Kinder der Lernsommer überhaupt erreicht habe, sagt Martin Habersaat (SPD). Schon die bislang genannten Zahlen deuteten darauf hin, dass nur maximal zwei Prozent der Schülerinnen und Schüler ein Angebot gemacht werden konnte.

SPD fordert mehr Strategie und Mindeststandards

Ihm fehlen Mindeststandards, was an Förderangeboten auf die Beine gestellt werden soll. „Es gibt tolle Sachen, die sich Schulen ausgedacht haben, um Lernrückstände aufzufangen – von einem Nachhilfeprogramm mit ehemaligen Schülerinnen und Schülern über feste wöchentliche Mathesprechstunden mit Lehrkräften“, sagt Habersaat.

Es stecke aber keine Strategie des Ministeriums dahinter, kritisiert er, sondern es werde dem Zufall überlassen, was an Aufholbemühungen passiere. „Es gibt Schulen, die sind wieder auf ihr Vor-Pandemie-Programm umgeschwenkt.“

Das zu tun, hält Prof. Köller für falsch. „Wir hatten auch schon vor der Pandemie viele Kinder mit Lerndefiziten und haben uns zu wenig um sie gekümmert. Deren Unterstützung wird eine Daueraufgabe für unsere Schulen sein.“

In Grundschulen könnten sich Lernraten halbiert haben

Noch fehlten repräsentative Ergebnisse für die Lerndefizite der Kinder in Schleswig-Holstein. Erste nationale und internationale Studien erlaubten aber die Schlussfolgerung, dass sich im Grundschulbereich die Lernraten während der Schulschließungen halbiert haben. „In der Mittelstufe sind die Verluste deutlich geringer. Leider hat es die ohnehin benachteiligten Schülerinnen und Schüler härter getroffen als die privilegierten“, so Köller.

Es sei nicht davon auszugehen, dass kurze Angebote wie die Ferienlernkurse die aufgebauten Rückstände beseitigen können. Die Unterstützung müsse in diesem und im kommenden Schuljahr aufrechterhalten werden. „Man sollte sich zwei Schuljahre Zeit nehmen.“