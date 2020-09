Kiel

Bereits im März zeichnete sich der negative Nebeneffekt der Coronakrise in den Kliniken ab: Vermutlich aus Angst vor einer Ansteckung kamen selbst Menschen mit akutem Herzinfarkt oder Schlaganfall nicht oder verspätet in die Notfallaufnahmen der Krankenhäuser. Herzzentren in anderen Bundesländern meldeten zunächst einen Rückgang bei Patienten mit akutem Herzinfarkt um bis zu 90 Prozent. Auch niedergelassene Kardiologen, Onkologen und Psychiater berichteten von einem Rückgang der Patienten um 50 Prozent.

In Schleswig-Holstein appellierten daraufhin Ärzte öffentlich an die Bürger, bei Gesundheitsproblemen eine Praxis zu kontaktieren und bei Notfällen unbedingt ein Krankenhaus aufzusuchen. Offenbar hat diese Mahnung nach und nach gefruchtet - die „Corona-Delle“ war hier nicht so groß wie zunächst befürchtet.

„Wir haben in der Kardiologie in den Monaten März, April und Mai 2020 etwa 20 Prozent weniger Patienten versorgt als im Vergleichszeitraum 2019“, erklärt Prof. Dr. Jörg Strotmann, als Chefarzt für die Kardiologie am Städtischen Krankenhaus Kiel zuständig. „Die Zahl an Infarkten ist numerisch nicht zurückgegangen. Viele Patienten haben es aber vermieden, sich im Krankenhaus vorzustellen, da sie durch die Corona-Situation verunsichert waren. Hier tut eine sachliche Aufklärung dringend not.“

Rückgang bei psychischen Krankheiten und Herzinfarkten

Im Friedrich-Ebert-Krankenhaus FEK in Neumünster hat man ähnliche Erfahrungen gemacht. „Beim Herzinfarkt verzeichnen wir seit März 20 bis 25 Prozent weniger Aufnahmen. Bei der Diagnose ‚Ausschluss Herzinfarkt‘ waren es im Zeitraum März bis Juni sogar durchschnittlich 40 Prozent weniger. Der Juli war wieder mit dem Vorjahr vergleichbar“, sagt FEK-Sprecherin Maren von Dollen. Ähnlich sei die Patienten-Delle bei psychischen Erkrankungen. Bei den Diagnosen Alkoholmissbrauch, Klassische Depression und Schizophrenie gab es im März und April durchschnittlich knapp 20 Prozent weniger Patienten. Nach einem unauffälligen Mai gab es im Juni erneut Rückgänge um zehn bis 20 Prozent. Die bundesweite DAK-Auswertung hat „Corona-Dellen“ in ähnlicher Größenordnung ergeben.

Komplikationen durch späte Diagnose

Onkologen fürchten, dass sich die Heilungschancen bei vielen Krebserkrankungen verschlechtert haben, weil auch diese Patienten aus Angst vor Ansteckung Ärzte und Kliniken gemieden haben. Studien aus Italien und den USA zeigen, dass dort die Zahl der Früherkennungen drastisch zurückgegangen ist. Prof. Axel Hauschild von der Hautklinik im Universitätsklinikum in Kiel erwartet, dass er vermehrt Hautkrebs in einem späterem Stadium sehen wird.

