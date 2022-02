Kiel

Der Konflikt in der Ukraine eskaliert, und Schleswig-Holsteins Grüne geraten mit ihrer knallharten Ablehnung eines Terminals für Flüssiggas (LNG) zunehmend ins Abseits. Die Landesregierung will ein solches Projekt in Brunsbüttel mit bis zu 50 Millionen Euro fördern, um die nötige Infrastruktur zu ermöglichen – unter anderem geht es um den Bau von Leitungen. Bisher gibt es für ein Terminal allerdings keinen Investor. Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) verwies auf Gespräche insbesondere mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

„Das ist kein Prozess, der innerhalb von zwei bis drei Tagen abläuft, sondern der einige Jahre in Anspruch nimmt, bis wir eine Importstruktur aufgebaut haben“, sagte er am Dienstag. „Zur konkreten Krisenbewältigung wird das nichts beitragen können.“ Der Minister gab mit Blick auf den Stopp der Gaspipeline Nord Stream 2, den Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstag verkündet hatte, gleichwohl eines zu bedenken: „Man sieht in dieser Krise, wie sehr Abhängigkeiten für eine Industrienation wie die Bundesrepublik Deutschland schwierig sein können. Wir können uns Abhängigkeiten gerade im Energiebereich nicht leisten.“

Knallharte Abfuhr für LNG-Terminal durch Grünen-Basis

Umso wichtiger sei es deshalb, alternative Infrastrukturen aufzubauen. Die Grünen-Basis hatte ihrer Parteispitze am Wochenende auf einem Programmparteitag eine knallharte Abfuhr erteilt: Der Bau eines LNG-Terminals komme noch nicht einmal als Brückentechnologie infrage – nicht jetzt und auch nicht in Zukunft. Buchholz reagierte mit Unverständnis. Sollten die Grünen bei Koalitionsverhandlungen darauf beharren, wäre das für die Liberalen ein klares Ausschlusskriterium.

Warum ist LNG so umstritten? Der Begriff LNG steht für „Liquid Natural Gas“, Flüssiggas also. Seit etwa sechs Jahren steht fest, dass Brunsbüttel neben dem niedersächsischen Stade als Standort für ein nationales Versorgungsterminal in Frage kommt – zum Heizen zum Beispiel, aber auch als Treibstoff für Schiffe. Allerdings würde das auf minus 162 Grad heruntergekühlte Erdgas, das dort gelagert werden könnte, unter anderem aus US-amerikanischen Fracking-Vorkommen stammen – also aus umweltschädigendem Aufbrechen von Gestein. Die Grünen lehnen das Projekt deshalb schon lange ab, zumal es europaweit bereits 26 solcher Importterminals gibt. Zuletzt schwenkte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) aus geostrategischen Gründen um. Erdgas solle als Brückentechnologie genutzt werden, um Versorgungsengpässe zu vermeiden, die aus dem Produktionsverzicht von Kernenergie und Kohle entstehen – und um zumindest mittelfristig nicht mehr so stark vom russischen Erdgas abhängig zu sein. Derzeit stammen mehr als 50 Prozent des deutschen Bedarfs von dort.

Offenbar auch für die SPD: Am Morgen hatte deren Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Thomas Losse-Müller, Russland vorgeworfen, mit seiner Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk und dem Einmarsch von Truppen massiv Völkerrecht gebrochen zu haben. Umso wichtiger sei es, dass die westlichen Partner mit schwerwiegenden Sanktionen reagierten. „Hier in Schleswig-Holstein braucht es jetzt den Schulterschluss aller demokratischen Parteien für das LNG-Terminal“, sagte Losse-Müller. „Gemeinsam mit der Bundesregierung muss das Projekt schnellstmöglich umgesetzt werden. Daran hängt unsere Eigensouveränität und eine bezahlbare Energieversorgung in Deutschland.“

Die SPD-Fraktion hat für die Februar-Plenartagung, die an diesem Mittwoch beginnt, einen Dringlichkeitsantrag gestellt: Der Landtag möge nicht nur das russische Vorgehen verurteilen, sondern sich neben dem weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien auch zu einem geplanten LNG-Termin bekennen.

Koch (CDU): „Wir brauchen alternative Energiequellen zu Russland“

CDU-Fraktionschef Tobias Koch sicherte der SPD bereits die Unterstützung der Union zu. Im Übrigen verwies er darauf, dass Realpolitik und Parteitagsbeschlüsse bei den grünen Bündnispartnern schon in den vergangenen Jahren nicht immer deckungsgleich gewesen seien. In diesem Sinne hätten sich CDU, Grüne und FDP bereits 2017 im Jamaika-Koalitionsvertrag auf einen Passus geeinigt, wonach das Projekt eines nationalen LNG-Terminals voranzutreiben ist.

„Das bleibt für uns auch in einem neuen Koalitionsvertrag ein ganz wichtiger Punkt“, betonte Koch. Er sei „zuversichtlich“, dass eine solche Einigung mit den Grünen auch nach der Landtagswahl am 8. Mai wieder gelinge – zumal zum Bau eines solchen Terminals ohnehin nur die Küstenländer Niedersachsen und Schleswig-Holstein in der Lage wären. Koch: „Es reicht nicht, die Russen zu bitten, uns abseits von Nord Stream 2 über andere Leitungen genügend Erdgas zu schicken, damit wir heizen können.“ Man brauche „alternative Quellen“, beispielsweise aus den USA oder Katar.

Und die Grünen? Fraktionschefin Eka von Kalben sprach von einer „selbstbewussten Basis“, räumte aber ein, dass der argumentative Spagat zwischen klima- und energiepolitischer Verantwortung für die Fraktion schwer auszuhalten sei. „Wir werden uns bis zum letzten Tag an den Koalitionsvertrag halten“, versicherte sie. „Aber bislang haben auch die anderen Parteien Fracking als Fördermethode stets abgelehnt.“ Nur, weil das Frackinggas aus den USA stamme, sei es nicht weniger unbedenklich.

Wichtiger sei es deshalb, den Ausbau der erneuerbaren Energien weiter voranzutreiben. „Wir lassen uns von der SPD die energiepolitische Misere nicht in die Schuhe schieben“, sagte von Kalben. Deren Dringlichkeitsantrag sei ein „billiges Manöver“ und solle von der Verantwortung der Partei im Bund ablenken.