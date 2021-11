Kiel

Gerät der Bau der A20 erneut ins Wanken? Im Koalitionsvertrag, den die Spitzen von SPD, Grünen und FDP am Mittwoch im Bund präsentiert haben, ist von einem Dialogprozess mit Verkehrs-, Umwelt-, Wirtschafts- und Verbraucherschutzverbänden die Rede. Ziel sei eine Verständigung darüber, welche Prioritäten bei der Umsetzung des geltenden Bundesverkehrswegeplans zu setzen sind. Bedeutet das weitere Verzögerungen?

Vertreter von Schleswig-Holsteins CDU reagieren besorgt: Gerade bei Vorhaben wie dem Weiterbau der A20 oder A21 liege der Norden schon jetzt Jahre im Rückstand. Stutzig macht die Union vor allem, wie sich die Ampel-Koalitionäre im Vertrag zum Thema Autobahn äußern. „Bei den Bundesfernstraßen wollen wir einen stärkeren Fokus auf Erhalt und Sanierung legen“, heißt es wörtlich. Von Neubauten ist nicht die Rede.

„SPD, Grüne und FDP stehen jetzt in der Pflicht, Wort zu halten“, stellte Gero Storjohann am Donnerstag fest, Verkehrspolitiker der CDU-Landesgruppe im Bundestag. „Jede Verzögerung blockiert wichtige Wachstums- und Entwicklungsperspektiven für unsere Heimat. Zugleich sorgt die A20 für wichtige Entlastungen an Verkehrsengpässen in Schleswig-Holstein und Hamburg.“

Grünen-Politiker Tietze: „Die A20 ist eine Klimasau“

Andreas Tietze, Grünen-Verkehrspolitiker im Landtag, weist entschieden darauf hin, dass künftig jedes Straßenbauprojekt von der Ortsumgehung bis zur Autobahn auf seine ökologische Folgewirkung abgeklopft werden soll. „Der Bundesverkehrswegeplan ist gegenüber dem Klima blind“, sagte er. „Und die A20, die durch Moorlandschaften und natursensible Bereiche führt, ist eine Klimasau.“ Unabhängige Fachleute würden zu einer Abwägung kommen müssen. „Das ist ein toller Erfolg, den die Grünen erzielt haben.“

Das Argument Klimaschutz wies CDU-Verkehrspolitiker Hans-Jörn Arp bereits zurück. Die Elbquerung habe nächstes Jahr Baureife. „Wenn die nicht kommt, wird die Umwelt nicht geschont, sondern im Gegenteil weiter belastet, weil die Staus vor dem Hamburger Elbtunnel jeden Tag vermeidbare CO2-Abgase verursachen. Aus Umweltgründen müsste man selbst als Grüner für den Bau der A20 sein.“

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Co-Bundesparteichef Robert Habeck hatte im Bundestagswahlkampf angekündigt, dass mit grüner Regierungsbeteiligung alle Planungsprojekte einem Klima-TÜV unterzogen würden – auch und nicht zuletzt die A20.

Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) äußerte sich dennoch gelassen. Nicht Habeck werde neuer Bundesverkehrsminister, sondern ein FDP-Mann. „Es ist nicht so, dass sich die Grünen mit allen Forderungen durchgesetzt hätten“, sagte Buchholz am Donnerstag. „Es wäre total unvernünftig, eine solch fortgeschrittene Planung, die inzwischen Millionenbeträge verschlungen hat, jetzt auf die Seite zu legen, wenn man doch weiß, dass auch Fahrzeuge, die emissionsfrei unterwegs sind, Wege brauchen, bei denen sie möglichst nicht im Stau stehen.“ Auch künftig fänden Güterverkehre auf der Straße statt. „Will man die weiter durch den Hamburger Elbtunnel leiten mit einem Umweg von vielen 100 Kilometern?“

Buchholz spricht von Mitwirkungspflicht der Umweltverbände

Buchholz wies auch darauf hin, dass sich die Ampel-Koalition auf beschleunigte Planungsverfahren geeinigt habe. Für Verbände wie den BUND und den Nabu, die zu den härtesten Gegnern von Schleswig-Holsteins Autobahnprojekte gehören, habe das empfindliche Konsequenzen: „Zum Recht der Klage gibt es künftig auch eine Pflicht zur Mitwirkung. Wer solche Mitwirkungspflichten nicht erfüllt, wird später in Teilen bei Einwänden nicht mehr gehört.“

Im Übrigen rechne er für Abschnitte der neu geplanten A20 im kommenden Jahr mit einem Planfeststellungsbeschluss, also mit Baurecht. Das gelte auch für die Elbquerung selbst.

Schleswig-Holsteins Grünen-Chef Steffen Regis hatte in dieser Woche selbst die Fehmanbeltquerung noch einmal in Zweifel gezogen. Das allerdings wies Verkehrsminister Buchholz mit Verweis auf vorliegendes Baurecht komplett zurück. „Jetzt wird auf deutscher Seite gebaut. Jeder, der jetzt glaubt, dass man noch über eine Beltquerung reden kann, befindet sich auf dem Holzweg.“ Der Grünen-Abgeordnete Tietze fragte allerdings auch hier nach der ökologischen Wirkung. „Will ich sehen.“