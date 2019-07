Kiel

Von allen Auszubildenden in Schleswig-Holstein bleiben 7,4 Prozent dauerhaft ohne Berufsabschluss. Das ergab eine bundesweite einzigartige Langzeit-Regionalstudie des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung ( IAB), die am Mittwoch in Kiel vorgestellt wurde. Die 7,4 Prozent seien deutlich weniger als die Quote von 27,7 Prozent der jungen Menschen, die 2017 im Norden ihren Ausbildungsvertrag vorzeitig auflösten, betonte die Chefin der Arbeitsagentur Nord, Margit Haupt-Koopmann.

Vertragsauflösung sei nicht mit Ausbildungsabbruch gleichzusetzen

Eine Vertragslösung sei also kein Ausbildungsabbruch. Viele wechselten den Beruf. In Zeiten des Fachkräftemangels müsse aber die „Drop-Out-Quote“ von 7,4 Prozent weiter gesenkt werden: „Jeder Ausbildungsabbrecher ist einer zu viel“, sagte Haupt-Koopmann.

Als Konsequenz aus der Studie wollen Arbeitsagentur und Land das Informationsangebot zur Berufsorientierung von Schülern verbessern. So sollen Berater künftig wöchentlich in die allgemeinbildenden Schulen kommen. Beraten werden sollen künftig nicht nur die Abschlussklassen, sondern auch bereits die Klassen ein Jahr zuvor. Zudem will die Arbeitsagentur ihre digitalen Informations- und ihre Selbsterkundungsangebote für junge Menschen ausbauen. Es sollen auch weitere Jugendberufsagenturen eingerichtet werden.

Besonders hohe Quote von Vertragsauflösungen in der Gastronomie

Bei Restaurantfachkräften ist die Auflösungsquote der Ausbildungsverträge mit 51 Prozent bundesweit besonders hoch, ebenso bei Köchen (48 Prozent). Dagegen liegt die Abbrecherquote der Auszubildenden im Öffentlichen Dienst mit 4,1 Prozent sehr niedrig. Arbeitsstaatssekretär Thilo Rohlfs sagte in Kiel, die Unternehmen seien in der Pflicht, vernünftige Rahmenbedingungen für Ausbildungsplätze anzubieten - etwa bei Arbeitszeiten und Entlohnung.

Die Studie „Absolventen und Abbrecher - zum Ausbildungsgeschehen im dualen System Schleswig-Holsteins“ hat über zehn Jahre den Ausbildungsjahrgang 2005 ausgewertet. Demnach liegt Schleswig-Holstein mit rund 28 Prozent vorzeitiger Vertragslösungen über dem Bundesdurchschnitt von 25,7 Prozent. Die „Drop-Out-Quote“ von 7,4 Prozent liegt ebenfalls höher als bundesweit von 6,2 Prozent. Das IAB ist die Forschungseinrichtung der Bundesagentur für Arbeit.

Von KN/dpa