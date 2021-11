Lernen und Naschis selbst herstellen

In Kiel wurden und werden nicht nur Schiffe gebaut, sondern auch Süßigkeiten hergestellt. Unter der Überschrift „Aus Rohr und Rübe“ können Kinder von acht bis zwölf Jahren an diesem Sonnabend, 13. November, 14 bis 16.30 Uhr, im Stadtmuseum Warleberger Hof und im Bonscherhus die Geschichte des Zuckers erleben.

Im Anschluss an den Besuch im Stadtmuseum können die Kinder im Bonscherhus selbst aktiv werden. In der Bonbonmanufaktur – gleich um die Ecke in der Schlossstraße 19 – dürfen sie ihre eigenen Bonbons und Lollis herstellen. Die Kosten für diesen Workshop betragen fünf Euro pro Person. Das Museum bittet um Anmeldung unter der Kieler Telefonnummer 901-3425. Weitere zuckersüße Kinderworkshops finden statt am 4. Dezember und am 29. Januar, ebenfalls von 14 bis 16.30 Uhr.

Monodrama Festival Thespis in Kiel

Von Theater bis Buchvorstellung reicht das Programm des Monodrama Festivals Thespis. Eröffnung ist am 13. November, 19 Uhr, mit Dominique Frot im Schauspielhaus. Zuvor lädt Agnieszka Holland um 17 Uhr im Kino in der Pumpe zum Gespräch. Weitere Spielstätten sind Flandernbunker, Kulturforum, Pumpe und das Studio im Schauspielhaus. Den Abschluss macht Markus Dentler mit Becketts „Das letzte Band“ im Theater die Komödianten. Der Kartenverkauf läuft an den Kassen des Theaters Kiel (Tel. 0431/901901) sowie in Pumpe und Kulturforum.

Hochzeitsmesse in den Holstenhallen

Die Hochzeits- und Festmesse namens „Herz an Herz“ verwandelt zum sechsten Mal die Holstenhallen in Neumünster in eine Welt für Verliebte, die ihre Traumhochzeit planen möchten. Am 13. und 14. November, wird es dort nach Veranstalterangaben Trends, Ausgefallenes, Anregungen und Modenschauen auf großer Showbühne geben. Gut 50 Ausstellerinnen und Aussteller aus vielen hochzeitsnahen Branchen präsentieren dann außer zum Thema Hochzeit auch Trends und Ideen, die generell mit dem Thema Festorganisation zu tun haben. Die Messe in den Holstenhallen in Neumünster ist am Sonnabend und am Sonntag jeweils in der Zeit von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt erfolgt unter der Maßgabe 3G. Der Eintritt kostet fünf Euro pro Person.

Volkstrauertag: Kiel gedenkt der Kriegstoten

In stiller Atmosphäre wird am Volkstrauertag traditionell an Millionen Gefallene und die Opfer politischer, religiöser oder rassistischer Verfolgung beider Weltkriege erinnert. Anlässlich dieses Gedenktages am Sonntag, 14. November, werden von Repräsentanten und Repräsentantinnen an diesen Orte Kränze abgelegt.

Freitag, 12. November, 15 Uhr, am Marine-Ehrenmal Laboe, Oberbürgermeister Ulf Kämpfer legt am.

Sonnabend, 13. November, um 14, U-Boot-Ehrenmal Möltenort, Bürgermeisterin Renate Treutel.

Sonnabend 13. November, um 15 Uhr, Hochkreuz auf dem Nordfriedhof, 1. stellvertretende Stadtpräsident Robert Vollborn.

Auch am Ehrenmal Schilksee wird am Sonnabend um 15.30 Uhr der Toten des Ersten und Zweiten Weltkrieges gedacht. Eine stille Kranzniederlegung am Ehrenmal auf dem Friedhof Holtenau ist für 14 Uhr vorgesehen.

Die Gedenkfeier zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus im ehemaligen „Arbeitserziehungslager Nordmark“ mit Oberbürgermeister Ulf Kämpfer beginnt am Sonntag, 14. November, um 11.30 Uhr an der Dokumentations- und Gedenkstätte an der Rendsburger Landstraße in Höhe Achterwehrer Straße.

Online-Fotoausstellung „Typisch Helgoland“

Rote Klippen, blaue Nordsee, Basstölpel auf dem Vogelfelsen und Kegelrobben am Strand der Insel Düne – die helgoländischen Motive spiegeln die Natur und den Charme der rauen Nordseeinsel wider. Ab Sonntag, 14. November, sind zahlreiche Fotografien dieser Motive auf der Homepage der Förde-Volkshochschule zu bestaunen. Die Online-Ausstellung ist vom 14. November bis 31. Januar im Internet unter www.foerde-vhs.de über den Reiter Projekte und Ausstellungen zu finden.

No Corona, No cry

März 2020: Ganz Deutschland begibt sich in den Lockdown. Ganz Deutschland? Nein, ein junger Intellektueller erfindet in Berlin eine neue Bewegung. Er sieht in dem Coronavirus eine weltweite Verschwörung aufziehen und damit seine Chance gekommen, sich zur Ikone des Widerstands zu stilisieren. Und seine Ideen sind tatsächlich hochansteckend! Mithilfe von mehr und minder erfahrenen Multiplikatoren wächst seine Anhängerschaft innerhalb von einigen Monaten von einer Handvoll auf 1,3 Millionen Demonstrierende an. Mindestens.

Ein theatrales Labyrinth, das versucht Klarheit in die Absichten, Verbindungen und Ideologien der tonangebenden Schwurbler zu bringen. „No Corona, no cry“ ist eine (Verschwörungs-) Erzählung über Verführung, Profitgier, Narzissmus, Wahn und Wahrheit. Mit Musik.

Gezeigt wird das Stück am Sonnabend, 13. November, um 20 Uhr in der Hansa48, Hanstraße 48, in Kiel. Tickets gibt es ab acht Euro.

Mit dem Nabu in die Hüttener Berge

Der Naturschutzbund Nabu Eckernförde lädt für Sonntag, 14. November, zu einer zehn Kilometer langen Wanderung in den Hüttener Bergen ein. Treffpunkt ist um 9 Uhr der Parkplatz Grüner Weg in Eckernförde zur Bildung von Fahrgemeinschaften. Wetterfeste Kleidung wird empfohlen. Gäste sind willkommen.

Trödeln und stöbern

Am Sonnabend, 13. November, kann beim Mitternachtsflohmarkt in der Nordmarkhalle am Willy-Brandt-Platz in Rendsburg ab 18 Uhr gefeilscht werden. Andere Flohmärkte, die an diesem Wochenende in der Region stattfinden, haben wir in in einer Übersicht gesammelt.

Partytour auf dem Ostufer

Am 13. November um 20 Uhr öffnet die Mehrzweckhalle Heikendorf wieder die Türen. Der Förderverein der Jugendfeuerwehr Heikendorf e.V. und California Music Veranstaltungstechnik präsentieren die Partytour „Simply The Best“ auf dem Kieler Ostufer. Mit den besten Hits der 80‚s, 90’s & den aktuellen Partykrachern. Karten für das erste Event in der Heikendorfer Mehrzweckhalle seit langer Zeit gibt es für 11 Euro pro Karte im Vorverkauf bei Krügers Ecklädchen, Möltenorter Weg 55 in Heikendorf und im Blumenladen Nicole Krüger, Brodersdorfer Weg 26 in Laboe. An der Abendkasse gibt es Karten solange der Vorrat reicht.

Der Einlass ist nur für volljährige Personen möglich. Es gilt die 3G-Regel.