Am Dienstag beraten die Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über den Fortgang des Corona-Lockdowns. Während einige Facebook-Nutzer schärfere Maßnahmen auch in Schleswig-Holstein angebracht halten, äußern sich andere ablehnend oder gar empört. Andere sprechen sich hingegen für Lockerungen aus. Über 250 Kommentare gibt es bereits.

Zu den Nutzern, die einen schärferen Lockdown befürworten, gehört Simo Jürß. Er schlägt vor: "Einmal richtig radikal runterfahren. Das ganze Hin und Her ist doch bekloppt."

Ob es zu einer Verschärfung komme, hänge hoffentlich von den Infektionszahlen in der Region ab, sagt Andrea Lübker. "Es ist nicht nachvollziehbar, dass in einem Landkreis mit einer Inzidenz von unter 50 Ausgangssperren verhängt werden oder der Bewegungsradius begrenzt wird. Selbst in einem ganzen Bundesland mit einer Inzidenz von 86 und fallend wird das nicht auf viel Zuspruch stoßen, nehme ich an."

Ausgangssperre könnte Problem für Eltern und Paare werden

Eltern und Menschen, die nicht mit ihren Partnern zusammen wohnen, machen sich hingegen Gedanken, was Ausgangsbeschränkungen für sie bedeuten würden. René Hoeller schreibt: " Ausgangssperren bedeuten auch, dass man seinen Partner, wenn der nicht im eigenen Haushalt wohnt, nach der Arbeit wahrscheinlich nicht mehr sehen kann."

Mit Blick auf die Coronavirus-Mutation ist eine Ausgangssperre im Gespräch. Halten Sie die Corona-Maßnahme für sinnvoll?

Nein

Ich bin noch unentschlossen Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

Er versteht nicht, was eine nächtliche Ausgangssperre für die Bekämpfung der Pandemie bringt. "Die Leute, die heimlich Partys machen, machen sie denn eben bis morgen früh oder die Leute schlafen da gleich", schreibt er.

Streit um die Frage, wer mit zum Einkaufen soll

Tanja Fölster kritisiert gerade den Einkauf mit mehreren Personen: "Es reicht doch, wenn pro Haushalt eine Person einkaufen geht. Aber nein, Mama und Papa, dann nehmen wir noch Oma mit und die Kinder wollen auch selbst aussuchen... Und es ist in meinen Augen, noch viel zu viel im Einzelhandel geöffnet. Irgendwie hat man das Gefühl, jeder hat irgendwo eine Lücke gefunden, um öffnen zu können...", so Fölster.

Susanne Anthonisen hält dem entgegen: "Die einzige Zeit, in der ich ohne Kinder einkaufen gehen könnte, ist ab 18 Uhr. Manchmal erst ab 19 Uhr", sagt die Mutter. Sie sei schon angesprochen worden, wenn sie ihre Kinder doch mit zum Einkaufen nehmen musste. Daher würde sich Anthonisen ein Modell wie in Tübingen wünschen, wo Angehörige von Risikogruppen aufgerufen werden, nur zu bestimmten Zeiten einzukaufen.

Lockdown: Nutzer kritisieren Egoismus Einzelner

Lene Maria Baum ärgert sich über pendelnde Zweitwohnungsbesitzer: "Bei uns fahren die hin und her. Just for fun." Reisebeschränkungen oder Verbote seien angebracht, schreibt auch Agneta Hauser.

Andrea Berchem befürchtet allerdings: "Die Zahlen werden trotzdem steigen, weil die Leute sich dann noch mehr heimlich und privat treffen."

"Das Problem ist der Egoismus der Menschen. Es ist ihnen egal, was mit den anderen passiert und es ist ihnen auch egal, ob die Krankenhäuser das schaffen", fasst Claudia Maier ihren Eindruck zusammen.

Unterschiedliche Corona-Regeln sorgen für Verwunderung

Kommentatoren aus anderen Bundesländern wundern sich, dass es noch keine Ausgangsbeschränkungen in Schleswig-Holstein gibt. "Ab 20 Uhr ist bei uns Zapfenstreich", schreibt Christine Töme aus Baden-Württemberg.

Dass die Einschränkungen im Land im Moment noch geringer ausfallen, findet Corinna Nehlsen ob der niedrigeren Zahlen auch angebracht. Dennoch ist sie – obwohl selbst betroffen – mit Maßnahmen wie der Schließung der Friseurläden einverstanden. "Ich finde, alle sollten am gleichen Strang ziehen. Es nützt ja nichts!", schreibt sie.

Auswirkungen der jüngsten Verschärfung abwarten

Andere Nutzer wollen hingegen vorerst abwarten, wie sich die erst vor Kurzem verschärften Regeln auswirken. Johannes Reimann schreibt: "Die 15-Kilometer-Regel, die ja das Kanzleramt als DIE Maßnahme zur Reduzierung der Kontakte eingebracht hatte, ist jetzt gerade eine Woche in Kraft. Und die Fallzahlen sinken. Woher nimmt die Bundeskanzlerin nunmehr die Erkenntnis, dass das nichts bringe? Mit dieser Aufgeregtheit, Sprunghaftigkeit, Ungeduld, fehlenden Konsequenz und Stringenz gewinnt man keine Akzeptanz für die Coronamaßnahmen, auf die wir so dringend angewiesen sind.

Sabrina Zacharitz ist hingegen der Überzeugung: "Irgendwann muss das normale Leben auch mal weiter gehen."

Alexander Todt macht daher einen Gegenvorschlag: "Lockerungen! Restaurants, Einkaufzentren, Baumärkte und so weiter wieder öffnen. Die Leute so wie in den Sommermonaten leben lassen und an die Vernunft appellieren. Ein einfacher Mund-Nasen-Schutz sollte reichen. Könnt mir vorstellen, dass das besser klappt, als all diese Regeln." Denn da die Zahlen trotz der Einschränkungen hoch seien, hielten sich auch weniger Leute daran, glaubt Todt.