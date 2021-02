Flensburg

Die Corona-Regeln in Flensburg und Schleswig-Flensburg werden wegen des starken Corona-Infektionsgeschehens verschärft. Beispielsweise ist Einkaufen nur noch allein möglich. Außerdem gilt für alle ab sechs Jahren Maskenpflicht auf Spielplätzen. Die Ausgabe von Speisen und Getränken sowie von bestellten Waren ist nur mit Abholtermin zulässig. Zudem wechseln die Grundschulen ab Montag nicht wieder in den Präsenzunterricht. In den Grundschulen und auch in den Kitas wird es vorerst nur eine Notbetreuung geben.

Verschärfte Corona-Regeln: Das müssen Sie jetzt wissen

Für Flensburg mit einer Inzidenz über 180 greifen noch weitere Maßnahmen wie eine Ausgangssperre und ein Kontaktverbot. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:

In welcher Zeit muss ich zu Hause bleiben?

Die Ausgangssperre in Flensburg gilt zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr in der Früh.

Heißt das, ich darf nicht einmal zur Nachtschicht fahren?

Doch. Die Ausübung beruflicher Tätigkeiten gilt ebenso als triftige Ausnahme wie Arztbesuche.

Ist also auch Autofahren verboten?

Jedenfalls dann, wenn sich der Fahrer nicht auf dem Weg nach Hause oder zur Arbeit befindet.

Unsere Mutter lebt im Seniorenwohnheim in Flensburg. Dürfen wir sie besuchen?

Prinzipiell schon. Angehörige müssen sich aber auf eine Person einigen, die sich im Heim registrieren lässt. Zugangsvoraussetzung ist die Vorlage eines negativen Corona-Testergebnisses. Auch Krankenhausbesuche gelten als Ausnahme.

Bußgeld bei Verstößen gegen verschärfte Corona-Regeln in Flensburg

Treffen mit Personen eines anderen Hausstands sind in Flensburg verboten – sowohl in der Öffentlichkeit als auch privat. Meine Frau und ich sind geschieden, unser gemeinsamer Sohn lebt bei ihr. Darf er mich jetzt nicht mehr besuchen?

Doch, auch das ist weiterhin möglich. Auch Paare, die nicht zusammen in einem Haus leben, dürfen einander weiter besuchen.

Noch einmal zum Kontaktverbot in Flensburg: Was passiert, wenn man die Vorhänge fest zuzieht und sich dennoch mit einem Freund auf ein Glas Wein in der eigenen Wohnung zusammensetzt?

Dann sollte man sich jedenfalls nicht erwischen lassen. Die Stadt Flensburg bereitet einen Bußgeldkatalog vor und will auf der Straße Kontrollen losschicken. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) betonte allerdings am Mittwoch: „Es wird keine Stichprobenkontrollen in Privatwohnungen an der Stelle geben, sondern wir bleiben bei der Linie, die wir stets vertreten haben. Daran wird sich auch hier nichts ändern.“

Aber mit Strafen muss man schon rechnen?

Oh ja. Das Rathaus erarbeitet derzeit einen Bußgeldkatalog. Das entspricht auch klar der Erwartungshaltung der Landesregierung. „Die Menschen in Schleswig-Holstein üben seit November extremen Verzicht“, sagte Gesundheitsminister Garg. Die stückweise Verbesserung der Lage im Norden dürfe nicht durch Hotspots gefährdet werden. „Diese Landesregierung ist willens, das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen. Wir werden der Gefahr einer dritten Welle, angetrieben durch die Virusvarianten, früh und entschieden entgegentreten.“

Und was passiert, wenn die Inzidenz in Flensburg trotz dieser Auflagen nicht sinkt?

Schwer zu sagen. Ein Sprecher des Kieler Gesundheitsministeriums konnte dazu am Donnerstag vorerst keine Auskunft geben. Diese Frage werde zu gegebener Zeit mit dem Gesundheitsamt bzw. der Stadt vor Ort abgestimmt. Bis dahin baut man auf die Erfahrung im benachbarten Dänemark.

Gesundheitsminister Heiner Garg verweist darauf, dass dort die hochansteckende britische Mutante zwar weit verbreitet ist. Trotzdem liege die Inzidenz insgesamt unter 50 – auch in der Nachbarkommune von Flensburg jenseits der Grenze. „Die bekannten AHA-Regeln und insbesondere Kontaktbeschränkungen wirken selbstverständlich auch gegen diese Virus-Variante.“

Und wann soll die Ausgangssperre in Flensburg wieder aufgehoben werden?

Am Sonnabend kommender Woche, 5 Uhr. Sollten die Zahlen allerdings bis dahin nicht signifikant gesunken sein, wird die Maßnahme um eine weitere Woche verlängert. „Wenn die Inzidenz unter 100 sinkt, ist das Ziel erreicht, das wir im Moment brauchen“, sagte Günther. Dann werde die Maßnahme beendet.

Ist das Ganze eine Blaupause für andere Kreise und Städte in Schleswig-Holstein, falls auch dort die Inzidenzen wieder in die Höhe schießen?

Jedenfalls ist das nicht das Ziel. Die Landesregierung von Schleswig-Holstein hatte das Instrument der Ausgangssperre bisher mit spitzen Fingern angefasst. „Eine Blaupause für andere Regionen ist überhaupt nicht in Planung“, sagte Günther. „Ziel ist es im Gegenteil, den Menschen wieder mehr Freiheiten zu geben.“

Der Regierungschef nannte in diesem Zusammenhang Zahlen. „Wenn sich Flensburg und Schleswig-Flensburg so entwickeln würden, wie es in den anderen Landesteilen Durchschnitt wäre, dann hätten wir heute in Schleswig-Holstein eine Inzidenz von deutlich unter 50.“

Allein Flensburg habe zum Ausbruchsgeschehen in den vergangenen Tagen zum Teil 20 Prozent aller Neuinfektionen beigetragen – „eine Stadt, die einen Bevölkerungsanteil von drei Prozent in Schleswig-Holstein hat. Wir haben eine absolut besondere Lage, die in der Region dort aufgetreten ist, die mit anderen Regionen nicht vergleichbar ist.“